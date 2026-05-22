La vida de Adabel Guerrero dio un vuelco rotundo. Tras su comentada separación de Martín Lamela , la bailarina se encuentra en pleno proceso de reconstrucción personal. En la intimidad de su casa, encontró en un juego de mesa la metáfora perfecta para explicar su presente.

A través de sus historias de Instagram, Adabel se mostró a cara lavada, tomando un té desde muy temprano, y compartió con sus seguidores cómo el armado de un rompecabezas de mil piezas la está ayudando a procesar el momento más difícil de su vida.

Embed - La cuestionada decisión de Adabel Guerrero tras su separación de Martín Lamela: "No es lo ideal"

Con la honestidad que la caracteriza, la actriz trazó un paralelismo directo entre las piezas desparramadas sobre la mesa y su propia realidad. "Cuando se te desarma la vida que tenías armada, sentís que no vas a poder, que es imposible y que las piezas no van a encajar. Sentís que todo es un desastre", confesó a corazón abierto.

Sin embargo, destacó que la paciencia y el método son claves para salir del ahogo inicial. Según relató, al empezar a separar las fichas por colores y formas, el panorama cambió por completo. "Una vez que empezás a organizarte, a separar las cosas y a poner orden para tener un poco de claridad, las primeras fichas empiezan a encajar. Casi que no podés creer cómo, de a poco, todo se va acomodando más rápido de lo que pensabas" , reflexionó.

"No hay que tomar decisiones a las apuradas"

Adabel Guerrero - Portada La bailarina se separó tras rumores de infidelidad. Foto: captura de video / TV Pública.

Lejos de victimizarse, Adabel dejó un mensaje de resiliencia para quienes puedan estar atravesando una situación similar, remarcando la importancia de no dejarse llevar por los impulsos. Para ella, el secreto radica en transitar el dolor con paciencia y estrategia, teniendo claro que no hay que apurarse nunca a rearmar la vida, ya que no se está solo y "no hay que tomar decisiones a las apuradas".

A su vez, destacó la importancia de la aceptación. Recomendó darse el tiempo necesario para analizar y aprovechar los malos momentos, entendiendo que romper una estructura sirve, en definitiva, para rearmar una vida o una personalidad nueva.

Finalmente, la actriz hizo hincapié en la proyección a futuro. "Es una gran oportunidad para sentarte a escribir qué es lo que no querés y qué es lo que sí querés. Te das la oportunidad de generar la vida de tus sueños con mucho trabajo, acción, orden y estrategia", concluyó.

Una decisión cuestionada

adabel guerrero y martin lamela La bailarina y su expareja tienen una hija de 8 años. Archivo MDZ

Uno de los aspectos más complejos de esta nueva etapa es la dinámica familiar. A pesar de que la pareja llegó a su fin, Adabel y Martín Lamela continúan compartiendo el mismo techo.

Priorizando el bienestar emocional y la rutina de su hija, la bailarina explicó cómo se organizan en el día a día. "Vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio", detalló. Este acuerdo, motivado puramente por la estabilidad de la menor, tiene una fecha límite clara: "Voy a esperar que termine el colegio para mudarnos a Capital. Está previsto para 2027".