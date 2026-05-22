María Eugenia Vidal reveló cosas que no se saben sobre ella y se hizo viral: "Sectas"

María Eugenia Vidal decidió mostrar su faceta más personal a través de las redes sociales. Mientras se encontraba en la tranquilidad de su hogar, la exdiputada se sumó a una tendencia viral y grabó un video respondiendo preguntas bajo la premisa de "Cosas que no sabés de mí", el cual rápidamente se viralizó en TikTok.

En un tono relajado, espontáneo y muy cercano a sus seguidores, Vidal fue contestando una a una las inquietudes que le dejaban los usuarios, revelando desde sus preferencias climáticas hasta los secretos de la organización y las tareas en su familia.

La primera gran definición de la dirigente llegó con el clásico e interminable debate argentino: ¿frío o calor? Fiel a sus convicciones, no dudó un segundo: "Team invierno, siempre".

Embed - María Eugenia Vidal reveló las cosas que no se saben sobre ella y se hizo viral: "Sectas"

Además, aprovechó el momento para lanzar una divertida y picante crítica a los defensores de las altas temperaturas: "Después, cuando hacen 40 grados, todo el mundo se muere de calor y están puteando. '¡Ay, soy team verano!'... pasala bien, team verano".

A la hora de hablar sobre sus consumos culturales y qué elige para maratonear, Vidal confesó su debilidad por las series de época. "Acabo de terminar y recontra recomiendo La Casa de los Espíritus. Me encantan las series latinoamericanas sobre historia de América Latina" , aseguró, aunque reveló un pequeño cortocircuito hogareño por esta pasión: " Miro un montón, me re divierten. Quique (Sacco) las odia, pero yo las amo".

Enrique Sacco y María Eugenia Vidal Enrique Sacco y María Eugenia Vidal están casados hace tres años. Archivo MDZ

Sin embargo, el dato más curioso sobre sus preferencias en pantalla fue su fascinación por un género muy particular. "Me encantan los documentales de sectas", admitió entre risas. "Creí que padecía de ser una desquiciada, pero no estoy sola, ya hay un montón de gente que me dijo que también le gustan".

Consultada sobre el reparto de las tareas domésticas en su hogar, la exgobernadora dejó en claro quién lleva la batuta frente a las hornallas y no anduvo con vueltas a la hora de repartir los porcentajes de responsabilidad culinaria: "Cocino el 80% de las veces yo, el 20% de las veces Quique, y el 0% de las veces mis hijos".

El cierre del clip llegó con la revelación más inesperada y sincera por parte de la diputada, relacionada con una cuenta pendiente que arrastra hasta el día de hoy y que le genera cierto pudor.

"No sé manejar. Posta, qué vergüenza", admitió sin tapujos mientras terminaba de preparar su infusión de té verde. Con total honestidad, Vidal cerró el video explicando el motivo detrás de esta limitación: "52 años y no maneja... me da miedo, esa es la verdad".