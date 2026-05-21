Luego de ser abucheado, Fito Páez rompió el silencio en sus redes y fue tajante: "Holograma"

En el marco de su convocante gira Sale el Sol Tour, el Movistar Arena de Buenos Aires ya había sido testigo de tres funciones con entradas agotadas, celebrando la vigencia indiscutida de Fito Páez . Sin embargo, la cuarta noche rompió esa armonía y desató una fuerte polémica en redes.

El compositor rosarino decidió dedicar el segmento central de su show a interpretar Novela, su reciente producción discográfica. Para una parte de los presentes, que esperaba el clásico ritual de corear los himnos dorados, la decisión artística fue tomada casi como una afrenta.

El descontento no tardó en hacerse sentir en el estadio. Algunos sectores del público comenzaron a manifestar su impaciencia ante una obra de 25 canciones que les resultaba ajena y que llegaron a catalogar duramente como un viaje "lisérgico" y una "ópera rock infantil". La situación escaló a niveles insólitos: hubo espectadores que decidieron abandonar el recinto antes de la finalización del evento.

Lejos de achicarse frente a la hostilidad, Fito tomó el guante ahí mismo. Al momento de dar inicio al repertorio clásico, lanzó un mensaje directo y tajante a los disconformes: "Lo que pasó antes, pasó. Ahora canten" . Acto seguido, al sonar los acordes inconfundibles de El amor después del amor, los instó a sumarse al coro general, marcando la cancha.

El descargo letal de Fito Páez

fito paez La manifestación virtual a favor de Fito Páez. IG @fitopaezmusica

Pero la postura del rosarino no quedó limitada a las tablas del Arena. Durante la tarde de este jueves, Páez decidió ir a fondo y utilizó sus plataformas digitales para despacharse con una profunda crítica a los consumos actuales y a las exigencias de cierto sector de la audiencia.

Con un posteo letal, el músico compartió: "La gente paga para ver hologramas con tal de saberse las canciones, no sea cosa de sacarlos de la zona de confort. Estamos viviendo la época más tonta de nuestra historia".

En otras de sus historias, el cantante reposteó: "Tratemos de conectar más, con la música, los otros y con todo".