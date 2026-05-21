Christian Petersen volvió a ser noticia luego de que en LAM confirmaran que el chef fue nuevamente internado en un hospital de Buenos Aires. Fue la periodista Pilar Smith quien contó todas las novedades sobre esta sorpresiva información.

"La información tiene que ver con la salud de Christian Petersen , quien está internado en estos momentos... Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán y nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones ", comenzó diciendo la panelista.

Afirman que internaron nuevamente a Christian Petersen y hay preocupación por su salud: qué le pasó

También confirmó que el cocinero fue rápidamente atendido por el personal del nosocomio y trasladado al pabellón de psiquiatría: "Aún no hay parte médico. Aparentemente, mañana podrían llegar a darlo" .

Captura de pantalla 2026-05-21 210951 Christian Petersen está internado. Foto: captura de video / América TV.

Christian Petersen viene de pasar un momento complicado luego de un confuso episodio en el Volcán Lanin. En aquel momento estuvo internado en terapia intensiva y necesitó asistencia mecánica respiratoria.

El relato de Christian Petersen tras el episodio en el Volcán Lanin

Pese a entrenar varias horas al día, el cocinero admitió que su mente no estaba en el lugar correcto. El ascenso, que imaginaba como un retiro espiritual, se transformó en una pesadilla logística por la cantidad de gente: “Me pasó que cuando subí al Lanín parecía la 9 de Julio".

La presión de ser una figura pública le jugó en contra cuando todos querían hablar de recetas mientras él buscaba soledad. “Todo el mundo quería charlar de cocina, yo de las flores que había en el volcán. Y la verdad es que a la noche me agarró un poco de claustrofobia (...) y me quise bajar“, confesó sobre el inicio de su crisis.

portada christian petersen Christian Petersen nuevamente internado. Foto: Instagram / @chrispetersenok.

Petersen reconoció que arrastraba una vulnerabilidad psicológica previa: “Estaba re estresado y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico: cuando estoy con mucha gente mucho tiempo me agarra una cosa de querer estar a solas”.