Descontrol en la Patagonia: este fue el cóctel de drogas que Christian Petersen consumió y casi lo llevó a la muerte

El mundo del espectáculo y el montañismo quedaron en shock hace algunos meses tras el accidentado intento de Christian Petersen por conquistar la cima del volcán Lanín. Lo que comenzó como un desafío personal y silencioso en la Patagonia terminó en un drama de rescate y misterio.

_Christian Petersen Christian Petersen debió ser evacuado de urgencia en medio de su ascenso al volcán Lanín. Foto: Instagram / @chrispetersenok Los polémicos detalles detrás del traslado de Petersen a un hospital local Sin embargo, el foco de la noticia giró rápidamente hacia las conductas del parrillero durante el ascenso. En un reconocido programa de farándula, se detalló que Petersen habría experimentado un estado de alteración extrema, mostrándose incluso violento con sus compañeros de grupo. La situación se volvió tan incontrolable que, para garantizar su seguridad y la del resto de los andinistas, el personal de salud habría tenido que sedarlo antes de ingresarlo al hospital.

petersen christian portada El operativo de rescate incluyó a Gendarmería Nacional tras el colapso del reconocido chef. Archivo MDZ La controversia escaló a niveles impensados cuando se mencionaron supuestos exámenes clínicos realizados tras la internación. Según se informó en la pantalla chica, los estudios toxicológicos habrían detectado rastros de cocaína y MD (éxtasis). “Consumir ese tipo de drogas y luego intentar una subida como la del Lanín implica un riesgo enorme”, subrayó una periodista de espectáculos.

portada christian petersen (1) Versiones periodísticas sugieren resultados positivos en estudios toxicológicos tras la internación. Archivo MDZ Expertos en andinismo coinciden en que cualquier factor que altere el sistema nervioso, sumado a la falta de oxígeno y el agotamiento, puede resultar letal en este tipo de escenarios. Mientras Christian Petersen continúa con su recuperación en estricto hermetismo, el debate sobre los límites de la exigencia física y las supuestas adicciones vuelve a sacudir a la farándula nacional. Lo que debía ser una aventura épica en la cordillera terminó convirtiéndose en uno de los escándalos de salud más comentados del verano 2026.

El momento inesperado que vivió Petersen al salir del hospital Pese a la gravedad de su estado de salud, lo que más sorprendió a Christian Petersen fue el choque con la realidad de la fama al abandonar el sanatorio a las 11 de la noche. Mientras intentaba dar sus primeros pasos, una mujer lo abordó con una falta de tacto absoluta.