Christian Petersen volvió a las redes sociales tras estar internado por falla multiorgánica: "A seguir..."

El pasado martes, el prestigioso chef Christian Petersen recibió finalmente el alta médica luego de haber protagonizado un dramático episodio de salud el pasado 18 de diciembre. La pesadilla comenzó durante una excursión en el volcán Lanín, en plena Patagonia, donde el cocinero sufrió una descompensación que obligó a una internación de urgencia.

Christian Petersen Christian Petersen ya se encuentra en su hogar tras recibir el alta del Hospital Alemán este martes. Foto: Instagram / @chrispetersenok Tras haber sido estabilizado inicialmente en San Martín de los Andes y luego trasladado a Buenos Aires para un seguimiento exhaustivo, el jurado televisivo ya se encuentra en su hogar iniciando su rehabilitación.

Así fue el primer posteo de Christian Petersen tras su grave cuadro de salud La noticia de su mejoría llegó acompañada de un gesto cargado de simbolismo culinario. A través de sus historias de Instagram, Petersen reapareció con una foto de unas medialunas artesanales sobre un plato de metal.

77KL4NGEIRAWZC4WFIZQMP5WAY "Sin prisa pero sin pausa", la reflexión del chef para llevar calma a sus millones de seguidores. @chrispetersenok Con una melodía relajada de fondo, el chef rompió el silencio con unas palabras que definen su actual estado de ánimo: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. Este primer contacto digital marcó el fin de un periodo de absoluto hermetismo y el comienzo de su recuperación domiciliaria bajo la atenta mirada de su círculo íntimo.

La recuperación de Christian Petersen El referente de la cocina argentina permaneció primero en el Hospital Ramón Carrillo y, desde el 26 de diciembre, fue derivado al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, su evolución fue monitoreada de forma constante debido a la complejidad del cuadro que presentó tras el incidente en la montaña.