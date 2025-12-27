Christian Petersen estable: qué dice el comunicado del Hospital Alemán de Buenos Aires

El reconocido chef, Christian Petersen, ya se encuentra en la capital argentina tras un traslado sanitario exitoso.

El proceso de recuperación de Christian Petersen ha entrado en una fase clave tras su llegada a la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un operativo de traslado que mantuvo en vilo al ambiente gastronómico, el Hospital Alemán emitió el primer reporte oficial sobre su estado actual.

Los nuevos datos del parte médico de Christian Petersen Según el documento institucional, el cocinero de 56 años superó el viaje desde la Patagonia de manera satisfactoria y ya se encuentra bajo la supervisión de especialistas de elite para tratar las secuelas del colapso sufrido en el sur.

petersen christian (1) Tras abandonar Neuquén en avión sanitario, el chef ya recibe cuidados avanzados en un centro de mayor complejidad. Archivo MDZ El informe, que lleva la rúbrica del director médico Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), confirmó que el ingreso del paciente se produjo este viernes por la tarde. “En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, detalla el escrito.

parte medico petersen El Hospital Alemán de Buenos Aires emitió el parte oficial firmado por su director médico sobre Christian Petersen. Al momento de su recepción en el prestigioso nosocomio, el cuadro general de Petersen no presentó retrocesos. El comunicado especifica que, tras el aterrizaje del avión sanitario que partió desde San Martín de los Andes, el paciente se encontraba compensado. Inmediatamente, fue abordado por profesionales de diversas áreas quienes realizaron el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención en todo momento.