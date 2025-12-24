La familia de Christian Petersen reveló toda la verdad sobre su internación: el comunicado

Christian Petersen se encuentra internado en San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba realizando una excursión en el volcán Lanín junto a un grupo de personas y guías especializados. Tras días de silencio, la familia decidió compartir un comunicado a través de las redes del chef.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", comenzaron escribiendo. También decidieron agradecerle al hospital de "Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo".

"Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención", comentaron en otra parte, dejando en claro lo que sucedió en la montaña.

El comunicado de la familia de Christian Petersen Captura de pantalla 2025-12-24 185711 También, subrayaron que "esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día". De esta manera llevaron tranquilidad.