La familia de Christian Petersen habló por primera vez y reveló nuevos detalles sobre su salud

Christian Petersen se encuentra en estos momentos internado en un hospital de San Martín de los Andes y el hermetismo es total en lo que respecta a los datos sobre su estado de salud. Finalmente, y tras guardar silencio, la familia del chef decidió hablar.

Carla Chiarandini, periodista de América en Bariloche, fue la encargada de hablar con el entorno de Christian y reveló los detalles en A la Tarde (América): "Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar".

"Lo que nos dijeron es que 'está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia' ", expresó la cronista del canal sobre su charla con parte del entorno del cocinero.

Esta información sale a la luz luego del comunicado que compartió la Asociación de Guías de Montaña, donde expresaron que " Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación".

También confirmaron que " Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería". Respecto a un posible traslado a Buenos Aires, le confirmaron a la comunicadora que esto por el momento no se analizó y destacaron que necesitará reposo.

Fernanda Iglesias contó los resultados toxicológicos de Christian Petersen

Por otro lado, Fernanda Iglesias en El Trece, reveló los resultados toxicológicos luego de los estudios que le realizaron al chef: "Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y así lo llevan al hospital de Junín de los Andes y lo trasladan a San Martín de los Andes. Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD (metanfetaminas)".

Fernanda Iglesias reveló los resultados toxicológicos de Christian Petersen y hay conmoción: "Positivo de..."

"Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir 'si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda, traten de no hacerlo'", expresó la panelista de Tarde o Temprano.