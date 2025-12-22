¿Lo trasladan a Buenos Aires? Las últimas novedades sobre el estado de salud de Christian Petersen

El chef se encuentra en terapia intensiva en San Martín de los Andes acompañado por su familia.

Hay un hermetismo total respecto al estado de salud de Christian Petersen, quien se encuentra internado luego de descomponerse cuando se encontraba escalando junto a un grupo de personas en el volcán Lanín. Con el correr de los días se fueron conociendo detalles y se habló de un posible traslado a Buenos Aires.

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Guías de Montaña compartió un comunicado para esclarecer lo sucedido en medio de la incertidumbre por la falta de información oficial. En el escrito dejaron en claro que "cerca de las 00:00 horas se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera".

Christian Petersen mostró mejoría y el periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de comunicar que el chef no necesita el respirador y pudo despertar. Luego de estas noticias positivas, se hablaba de un posible traslado a la provincia de Buenos Aires.

En comunicación con La Nación, Sebastián Ciuffolotti, comunicador de San Martín de los Andes, comunicó que, pese a esta noticia sobre su estado de salud, " no hubo una mejoría como para poder trasladarlo a una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dejando en claro que seguirá internado en Neuquén.