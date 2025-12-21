El fuerte mensaje de la familia de Christian Petersen en medio de su internación

Christian Petersen se encuentra pasando uno de sus momentos más complicados en su vida luego de sufrir una descompensación en el volcán Lanín. El chef se descompensó y activaron el protocolo de rescate e inmediatamente fue llevado a un hospital donde fue atendido.

El parte médico oficial que fue difundido por el Ministerio de Salud expresó que Christian ingresó con falla multiorgánica. Con el correr de los días la expectativa era máxima y en las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con la familia.

"La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado ", comentó el comunicador respecto al estado de salud .

También comunicó el fuerte mensaje que dio la familia del cocinero: "Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema ", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Textual que me dicen: 'lo dieron un poco más por muerto'" . Desde que Petersen fue internado se mantuvo un hermetismo total hasta que la información finalmente salió a la luz y la dio a conocer un periodista de San Martín de los Andes.

Juan Etchegoyen reveló el mensaje que le llegó de la familia de Christian Petersen.

El comportamiento de Christian Petersen que encendió las alarmas en el volcán Lanín

Sebastián Ciuffolotti, periodista de Nequén, dialogó con el equipo de Tarde o Temprano (El Trece) y estremeció a todos con la información: "Esta situación nos tomó por sorpresa porque hace cinco días que está internado. El día viernes se descompuso".

"Empezó a tener una especie de brote porque se sacó los zapatos y las medias. A ese nivel hay que estar abrigado; es temprano y los que estaban ahí notaron el comportamiento y automáticamente dieron aviso y montaron un operativo para rescatarlo", comentó el comunicador.

El gesto de Christian Petersen que encendió las alarmas minutos antes de la descompensación

Luego, expresó que "comenzó a correr descalzo por toda la montaña, a ese nivel. Cuando fue recibido en el hospital, se le hicieron los análisis correspondientes".