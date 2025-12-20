Estado crítico y 48 horas de evaluación para Juan Cruz Yacopini

El reconocido corredor de rally sufrió lesiones cervicales severas y su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

El estado de salud del joven emprendedor y corredor de rally mendocino Juan Cruz Yacopini continúa siendo crítico, luego del grave accidente sufrido el viernes en el dique El Carrizal.

Según la información actualizada, el fuerte golpe que sufrió sigue inflamada la médula espinal, por lo que el equipo médico aguarda el transcurso de al menos 48 horas para poder tener una evaluación más precisa sobre su estado real y su evolución. El impacto comprometió las vértebras cervicales C1 y C2. Se espera que la situación no le provoque un infarto, como el que tuvo cuando era trasladado al hospital, luego del desafortunado suceso.

Juan Cruz presenta líquido en uno de los pulmones y tiene asistencia para el funcionamiento de algunos órganos que, por ahora, no responden. La esperanza es que los órganos puedan volver a funcionar y la médula se desinflame para poder practicar algunas cirugías.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso MDZ, todos sus allegados están dolorosamente impactados y sus padres en un estado de schock. Igualmente, destacan que Juan Cruz es joven y fuerte y está luchando contra esta desgraciada adversidad. En ese contexto, se multiplican los pedidos de cadenas de oración para que pueda superar esta desafortunada e inesperada situación.