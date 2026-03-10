La insólita declaración del acusado por el crimen de un bebé en una peluquería de Rosario

El presunto autor del crimen de un bebé de un año ocurrido en una peluquería de Rosario confesó haber efectuado los disparos que terminaron con la vida del niño, aunque intentó justificar su accionar al declarar que no había visto al menor en el local .

El acusado, Kevin Portillo, de 25 años, realizó la admisión durante la audiencia indagatoria ante la fiscal Agustina Eiris, quien investiga el caso que conmocionó a la ciudad santafesina.

La víctima, identificada como Gian Mastrocola , fue asesinada el jueves pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Melincué al 6100, donde funcionaba una barbería. Tras el ataque armado, tres personas fueron detenidas, aunque una de ellas recuperó la libertad días después.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Juan Gasparini resolvió dictar prisión preventiva para los imputados mientras avanza la investigación.

En ese marco, Portillo admitió haber disparado el revólver calibre .38 que provocó la muerte del pequeño, aunque sostuvo que no sabía que el bebé estaba dentro del local. “ Nunca vi que estaba el bebé en la barbería ”, afirmó, según consignó el medio Rosario3.

El acusado también aseguró que, de haber advertido la presencia del niño, no habría efectuado los disparos. “Tengo sobrinos menores de edad”, expresó ante el tribunal.

De acuerdo con la investigación, Portillo fue reducido por vecinos del barrio luego de caer de la moto 110 en la que intentaba escapar tras la balacera. Cuando la policía llegó al lugar, el sospechoso fue detenido y los agentes le secuestraron el arma utilizada en el ataque.

El conductor de la motocicleta logró huir y permanece prófugo, al igual que otros integrantes del grupo que participó del ataque. Según la causa judicial, parte de la banda se movilizaba en un Chevrolet Corsa gris que fue secuestrado esa misma noche en la calle Patricios al 600 tras un dato aportado a la policía.

El otro detenido en la causa, Alan Vallejos, también declaró ante la Justicia y negó haber participado del crimen. “Doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular. En mi casa no encontraron nada”, sostuvo al rechazar las acusaciones de la fiscalía.