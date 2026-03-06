Horror en Rosario: discutió en una barbería, volvió a los tiros y mató a un bebé de 15 meses

El hecho ocurrió en el barrio Roque Sáenz Peña de Rosario. El niño era hijo del dueño del local, quien no participó de la pelea.

La ciudad de Rosario se encuentra totalmente conmocionada luego de que trascendiera el asesinato de un bebé de 15 meses. Este hecho ocurrió minutos después de que se desatara una discusión en una barbería. La víctima es hijo del dueño del lugar.

Todo comenzó este jueves por la tarde, en el local ubicado en el barrio Roque Sáenz Peña de Rosario. Allí, aproximadamente a las 19, dos hombres comenzaron a discutir, entre los que se encontraba un hombre de 25 años. El dueño de la barbería, por su parte, no participó del altercado.

Tras unos minutos de discusión, el joven se fue, pero antes prometió que iba a volver. En ese momento, además del dueño y el otro sujeto que participó del intercambio, se encontraban la mujer y el bebé del propietario del local. El menor tenía 15 meses.

Los espantosos detalles del crimen de la barbería en Rosario De acuerdo a las fuentes policiales, unos instantes después de retirarse del lugar, el agresor volvió acompañado por otras personas. En ese momento, se gatillaron dos o tres disparos y, hasta el momento, no queda claro si fueron realizados por el joven de 25 años o uno de sus compañeros. Tampoco se supo si dispararon desde la vereda o si entraron al local.

Lo cierto es que los disparos impactaron en el hombro del bebé. El pequeño herido fue llevado con urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, ubicado a siete cuadras, pero cuando llegó ya estaba sin vida.