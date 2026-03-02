Rugby: Marista RC y Mendoza ya tienen fecha de debut en el Torneo del Interior
Los mendocinos, Mendoza y Marista RC
debutan el 28 de marzo en el Torneo del Interior, presentado en Rosario por la UAR.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó en Rosario la edición 2026 del Torneo del Interior A, certamen nacional que reúne a los mejores clubes del interior del país. En el acto, estuvieron presentes los representantes de los 16 equipos que participarán, entre ellos Marista Rugby Club y Mendoza Rugby Club.
La zona de Marista y Mendoza RC
La competencia, que comenzará el sábado 28 de marzo, fue oficialmente presentada frente al Monumento a la Bandera y promete una nueva temporada con formato competitivo y equilibrado. El fixture del Torneo del Interior A 2026 ya quedó definido, con Marista y Mendoza RC integrando la Zona 1 junto a Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby.
En la primera fecha, el elenco mendocino de Marista abrirá su participación ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, mientras que Mendoza RC visitará a Tucumán Rugby. Ambos de visitante en el debut. El calendario completo establece un choque entre ambos clubes de Mendoza en la tercera fecha, previsto para el sábado 30 de mayo.
El Torneo del Interior, organizado desde 1998, reúne a clubes de todas las regiones del país y otorga al campeón la posibilidad de acceder a la final del Nacional de Clubes frente al campeón de la URBA.
Torneo del Interior A 2026
- Zona 1: Marista, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
- Zona 2: Tala, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
- Zona 3: Jockey de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
- Zona 4: Duendes, Jockey de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
El fixture de los mendocinos
Fecha 1 – Sábado 28 de marzo
- Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista
- Tucumán Rugby vs. Mendoza
Fecha 2 – Sábado 25 de abril
- Marista vs. Tucumán Rugby
- Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Fecha 3 – Sábado 30 de mayo
- Mendoza RC vs. Marista
Fecha 4 – Sábado 27 de junio
- Marista vs. Mendoza RC
Fecha 5 – Sábado 25 de julio
- Tucumán Rugby vs. Marista
- Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC
Fecha 6 – Sábado 1 de agosto
- Marista vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
- Mendoza RC vs. Tucumán Rugby
Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre
- CF1 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 4
- CF4 – 1° Zona 4 vs. 2° Zona 1
- Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 4
- Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 vs. 4° Zona 1
Semifinales – Sábado 26 de septiembre
- SF1 – Ganador CF1 vs. Ganador CF3
- SF2 – Ganador CF2 vs. Ganador CF4
Final – Sábado 3 de octubre
- Ganador SF1 vs. Ganador SF2