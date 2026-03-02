Rugby: Marista RC y Mendoza ya tienen fecha de debut en el Torneo del Interior

debutan el 28 de marzo en el Torneo del Interior, presentado en Rosario por la UAR.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó en Rosario la edición 2026 del Torneo del Interior A, certamen nacional que reúne a los mejores clubes del interior del país. En el acto, estuvieron presentes los representantes de los 16 equipos que participarán, entre ellos Marista Rugby Club y Mendoza Rugby Club.

La zona de Marista y Mendoza RC La competencia, que comenzará el sábado 28 de marzo, fue oficialmente presentada frente al Monumento a la Bandera y promete una nueva temporada con formato competitivo y equilibrado. El fixture del Torneo del Interior A 2026 ya quedó definido, con Marista y Mendoza RC integrando la Zona 1 junto a Gimnasia y Esgrima de Rosario y Tucumán Rugby.

En la primera fecha, el elenco mendocino de Marista abrirá su participación ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, mientras que Mendoza RC visitará a Tucumán Rugby. Ambos de visitante en el debut. El calendario completo establece un choque entre ambos clubes de Mendoza en la tercera fecha, previsto para el sábado 30 de mayo.

El Torneo del Interior, organizado desde 1998, reúne a clubes de todas las regiones del país y otorga al campeón la posibilidad de acceder a la final del Nacional de Clubes frente al campeón de la URBA.



