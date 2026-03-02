Buscate en las tribunas del Malvinas en el partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

Las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas fueron un verdadero espectáculo aparte. Con un marco imponente de público y un colorido impactante en cada sector, los hinchas le dieron al partido un clima de gran cita. Si fuiste a la cancha, buscate en las imágenes de las populares y plateas, donde la pasión mendocina volvió a decir presente en una noche que quedará en el recuerdo.



