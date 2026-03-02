Presenta:

Malvinas

Buscate en las tribunas del Malvinas en el partido entre Independiente Rivadavia y River Plate

Las tribunas vibraron con un marco imponente. Si fuiste al estadio, a ver Independiente Rivadavia y River búscate en las fotos del Malvinas Argentinas.

La Lepra tiene futuro.&nbsp;

Alf Ponce/MDZ

Las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas fueron un verdadero espectáculo aparte. Con un marco imponente de público y un colorido impactante en cada sector, los hinchas le dieron al partido un clima de gran cita. Si fuiste a la cancha, buscate en las imágenes de las populares y plateas, donde la pasión mendocina volvió a decir presente en una noche que quedará en el recuerdo.

Hinchas INdependiente Riv y River (3)
Color en el Malvinas

Hinchas INdependiente Riv y River (4)
Embanderados los millonarios.

Hinchas INdependiente Riv y River (6)
Hinchas INdependiente Riv y River (7)
Un pedido para Montiel.

Hinchas INdependiente Riv y River (10)
El Millonario siempre juega acompañado.

Hinchas INdependiente Riv y River (12)
Marea azul en el Malvinas Argentinas.

Hinchas INdependiente Riv y River (13)
Hinchas INdependiente Riv y River (14)
Hinchas INdependiente Riv y River (1)

