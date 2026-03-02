Boca cedió a un futbolista que no jugaba hace meses y libera un cupo para incorporar

Boca aún no se retira del mercado de pases y este lunes se desprendió de un jugador, lo que le permite tener una ventana para seguir reforzándose hasta el 10/3.

Boca Juniors tuvo un mercado de pases inusual en este 2026, en el que se le cayeron muchas negociaciones, sumó pocos refuerzos y tarde, con el campeonato ya iniciado. Aún así, pese a ya transitar la mitad de la primera fase del Torneo Apertura, no se retira de la lucha y quiere seguir trayendo jugadores.

Tras las llegadas de Ángel Romero, Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro, va por un cuarto futbolista, pero para eso necesitaba liberar un cupo. Pues bien, este lunes lo consiguió al ceder a Lucas Blondel, que venía colgado hace meses y no estaba en los planes de Claudio Úbeda, que pasará a ser nuevo jugador de Huracán.

Lucas Blondel fue cedido a Huracán Lucas Blondel Blondel será nuevo futbolista de Huracán. @lucasblondel17 El cuadro de la Ribera se encontraba negociando con el de Parque Patricios desde hace algunos días, pero el conjunto quemero primero debía conseguir su propio cupo para poder sumar al lateral derecho. Esto lo logró en las últimas horas al prestar al juvenil Natanael Samaniego a Paraguay, lo que le permitió poder avanzar por el suizo-argentino.

De este modo, a falta aún del anuncio oficial de ambos clubes, Blondel, que no sumaba minutos en un partido por los puntos desde mayo y que no iba a tener nuevas oportunidades con la camiseta azul y oro, pasará a jugar en el Globo. Una gran noticia para él, ya que podrá volver a las canchas e ilusionarse nuevamente con volver a ser convocado a la Selección de Suiza.