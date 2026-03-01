La reacción instantánea de Juan Román Riquelme a otro preocupante empate de Boca en la Bombonera

Tras el 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, Juan Román Riquelme tuvo un gesto que generó polémica y malestar en los hinchas de Boca. El video.

Los cuestionamientos a Riquelme no cesan luego de otro pobre empate de Boca ante GImnasia de Mendoza.

El clima en Boca está cada vez más espeso. El nuevo empate en la Bombonera, esta vez ante Gimnasia de Mendoza, no hizo más que profundizar el malestar de los hinchas, que volvieron a despedir al equipo bajo una lluvia de silbidos. Y claro, la figura de Juan Román Riquelme aparece siempre en la mira.

Claudio Úbeda quedó en el centro de las críticas por un Xeneize que no encuentra respuestas y que, puertas adentro, empieza a mostrar señales de desgaste. Sin embargo, el malestar de la gente trasciende al cuerpo técnico y también a la dirigencia, más precisamente al presidente e ídolo del club. quien decide sostener al DT en el cargo pese a las señales de alerta.

La reacción de Juan Román Riquelme tras el 1-1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza Para colmo, Riquelme quedó envuelto en una imagen que rápidamente se viralizó y generó polémica en las redes sociales, aun sin aparecer directamente en cámara. Apenas terminó el partido frente al Lobo mendocino, mientras los jugadores se reunían en el círculo central antes de ir a saludar a la popular norte -la de La 12-, el palco habitual del máximo dirigente de Boca apareció con las cortinas bajas.

Juan Román Riquelme bajó las persianas de su palco tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza. Juan Román Riquelme bajó las persianas de su palco tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza. (Video X: @AyelenRuiz1905

Si bien se trata de una práctica habitual cuando el presidente necesita privacidad para conversar con su entorno, esta vez tomó otra dimensión por contexto. En medio de un momento crítico, el gesto se interpretó como una señal de distancia entre la dirigencia y el hincha en una Bombonera que viene caldeada desde hace rato.