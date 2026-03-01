¿Se suspende la Finalissima? Qatar frenó todas sus competencias futbolísticas hasta nuevo aviso

Tras el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, se aplazó el fútbol en Medio Oriente y la Finallissima entre Argentina y España corre serio riesgo. Los detalles.

La Finalissima entre Argentina y España está prevista para el 27 de marzo en Qatar. ¿Se juega?

La cuenta regresiva para la Finalíssima quedó en pausa. A menos de un mes del cruce entre la Selección a rgentina y España, programado para el 27 de marzo, el conflicto en Medio Oriente volvió a encender todas las alarmas y puso bajo la lupa la organización del partido.

Durante la madrugada del sábado, Irán recibió bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos. Como represalia, la Guardia Revolucionaria iraní atacó bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y también en Qatar, aliado de Washington y sede del duelo entre los campeones de América y Europa.

Qatar suspendió el fútbol de su país hasta nuevo aviso: el comunicado En ese contexto caliente, este domingo la Qatar Football Association sacó un comunicado que generó impacto inmediato en el mundo fútbol: anunció "el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso". A su vez, la QFA aclaró: "Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...".

Irán ataca bases estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Irán ataca bases estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes. El gobierno qatarí buscó llevar tranquilidad, pero al mismo tiempo cerró el espacio aéreo e instó a la población a permanecer en sus casas. Una medida lógica por seguridad, aunque un dolor de cabeza enorme para cualquier evento internacional que dependa de vuelos y logística.