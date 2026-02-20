Atento, Scaloni: Inter dio a conocer el parte médico de Lautaro Martínez, ¿se pierde la Finalissima?

Lautaro Martínez salió lesionado en la caída del Neroazzurro frente al Bodo Glimt y encendió las alarmas en la Selección argentina de cara al choque con España.

El pasado miércoles, Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la Selección argentina recibió una pésima noticia: Lautaro Martínez se retiró lesionado en la derrota por 3-1 del Inter de Milán frente al Bodo Glimt por la ida de los 16vos de final de la UEFA Champions League.

Además, en la conferencia de prensa, Cristian Chivu, DT del Neroazzurro, llevó la peor de las noticias debido a que indicó que la lesión era "de gravedad". Esto generó hizo saltar las alarmas en el CT de la Albiceleste debido a que el Toro es una de las piezas claves en el equipo y ante esta lesión podría perderse la Finalissima contra España el próximo 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

Video: Lautaro Martínez salió lesionado en la derrota frente al Bodo Glimt Lautaro Martínez abandonó el campo con gestos de dolor Inter dio a conocer el parte médico de Lautaro Martínez Ahora, tras someterse a los estudios correspondientes, el Inter dio a conocer el parte médico del delantero surgido en Racing. Según arrojaron los informes, Lautaro Martínez tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda por lo que será evaluado la próxima semana y mientras tanto será sometido a un tratamiento de plaquetas.

De esta manera, se espera que el Toro regrese a las canchas en alrededor de 21 días por lo que Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la vigente campeona del mundo pueden respirar y quedarse tranquilias, ya que su presencia en la Finalissima no corre riesgos.