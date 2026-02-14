Alerta Finalissima: un titular y referente de España se lesionó y es duda para el duelo ante Argentina

Un futbolista clave en el equipo de Luis de la Fuente sufrió una lesión e hizo sonar las alarmas de cara a la Finalissima frente a la Albiceleste.

Un referente y pieza clave de España se lesionó y es duda para la Finalissima contra Argentina.

Falta un mes para que la Selección argentina y España se vean las caras en el Lusail Stadium de Qatar para disputar la Finalissima (se enfrentan el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa). De cara al gran choque entre estas dos potencias, pactado para el 27 de marzo, Luis de La Fuente sigue recibiendo malas noticias.

Luego de confirmarse las bajas para el partido y también para la Copa del Mundo 2026 de Mikel Merino, quien fue operado de una lesión ósea, y Samu Omodorion, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, en las últimas horas se confirmó que Nico Williams, pieza clave en la Furia Roja, también se lesionó y es duda para enfrentar a la vigente campeona del mundo.

España y Luis de la Fuente sufren las lesiones de sus futbolistas Desde el Athletic Club de Bilbao informaron que el extremo izquierdo arrastra una pubalgia que lo tendrá, al menos, seis semanas afuera de las canchas. Ante ello, Nico podría recuperarse antes de la final, pero llegaría con los justo y muy poco rodaje.

Luis de La Fuente fue cauto sobre el posible cruce con Argentina en 16avos del Mundial. Luis de La Fuente acumula bajas que preocupan a España antes del duelo con Argentina. Foto: Roberto Schmidt Además de él, el entrenador de España sigue sin recibir buenas noticias por parte de algunas de sus figuras: Gavi y Pedri no suman minutos en el Barcelona por molestias físicas mientras que Dani Carvajal aún no recuperó su mejor versión en Real Madrid tras la grave lesión ligamentaria sufrida en 2024. Por su parte, Rodri, según mencionó Pep Guardiola, recién estaría al 100% para el final de la temporada.

Marc Cucurella se lesionó y es duda para la Finalissima Finalmente, hace unos días se conoció la noticia de la lesión de Marc Cucurella. El defensor del Chelsea salió reemplazado en el empate frente al Leeds por la Premier League y su presencia en la Finalissima es una incógnita. Los estudios se mantienen bajo siete llaves, lo que alimentó especulaciones en la prensa ibérica.