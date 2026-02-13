Por qué la Finalissima podría perjudicar al Inter Miami tras la lesión de Lionel Messi

La lesión del astro rosarino y la Finalissima ante España perjudicarían al equipo conducido por Javier Mascherano de cara al debut en la MLS.

La alarma volvió a sonar en el sur de la Florida. Lionel Messi encendió las preocupaciones tras resentirse físicamente en plena pretemporada con Inter Miami, durante el amistoso frente a Barcelona de Guayaquil en Ecuador. La noticia no solo golpea al vestidor del equipo de Fort Lauderdale, también mantiene en vilo al entorno del capitán argentino y a la Selección argentina, que tiene en el horizonte un desafío de alto calibre: la Finalissima.

Por ahora, los tiempos de recuperación son una incógnita. Messi no quiere apresurar su vuelta y la prioridad es clara: regresar en plenitud física y evitar cualquier recaída que ponga en riesgo su presencia tanto en la Finalissima como en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese escenario, el principal damnificado sería Inter Miami.

El motivo por el cual la Finalissima perjudicaría al Inter Miami tras la lesión de Messi El vigente campeón de la Major League Soccer podría comenzar la temporada sin su máxima figura, incluyendo el debut ante Los Angeles FC y los primeros compromisos de la Concacaf Champions Cup. Una vez más, el equipo tendría que aprender a competir sin su líder dentro del campo.

Lionel Messi La Finalissima, el gran problema que tiene el Inter Miami por la lesión de Messi. EFE Aunque en el club manejan un posible regreso en un plazo mínimo de tres semanas, la decisión final pasará por la prudencia del propio Messi. El calendario no da tregua: en apenas 43 días, la Selección argentina se medirá ante Selección de España en Qatar por la Finalissima, un duelo que exige al rosarino en su mejor versión.

Antes de ese choque internacional, Inter Miami afrontará al menos seis partidos entre MLS y Concacaf Champions Cup. Con este panorama, todo apunta a que el cuerpo técnico administrará con lupa cada carga de trabajo del capitán argentino. El objetivo es uno solo: evitar riesgos innecesarios y asegurar que Messi llegue en condiciones óptimas no solo a la Finalissima, sino también al gran objetivo que asoma en el horizonte, el Mundial de 2026.