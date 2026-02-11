Atento, Scaloni: el goleador argentino que podría ser convocado por España para la Finalissima

Luis De la Fuente tiene en carpeta a un delantero que jugó en Argentina y ahora la está rompiendo en Europa. "No cierro ninguna puerta", dijo el futbolista.

El tema de las dobles nacionalidades vuelve a meter ruido en el fútbol internacional y ahora el foco recala sobre un delantero argentino que la viene rompiendo en Europa. Casualmente, por la selección que lo tiene en carpeta: España, que el próximo 27 de marzo será rival de la Selección argentina en la Finalissima.

Se trata de Mateo Pellegrino, el jugador de 24 años del Parma que nació en Valencia y por eso tiene la posibilidad de jugar para la Roja. El hijo de Mauricio, hoy DT de Lanús, acaba de renovar con el club italiano hasta mediados de 2030, y su presente lo pone en un lugar que hace un tiempo parecía lejano.

De hecho, en Europa aseguran que Luis De la Fuente lo viene observando muy de cerca, sobre todo después de la rotura de ligamento que sufrió Samu, delantero del Porto. España necesita variantes en ataque y el ex Vélez, Platense y Estudiantes apareció en el radar como una alternativa concreta.

Qué dijo Mateo Pellegrino sobre la chance de jugar para la Selección de España En ese contexto, Pellegrino rompió el silencio en las últimas horas y fue claro sobre los rumores que lo acercan a la potencia europea. "Sinceramente, no me llamaron. Vi la noticia, pero no me dijeron absolutamente nada. No trato de enfocarme mucho en eso. Trato de enfocarme en lo que tengo que hacer el fin de semana. Si uno pierde el foco, quizá no hace las cosas tan bien como debería", explicó en diálogo con ESPN.

Mateo Pellegrino, delantero argentino del Parma, habló sobre los rumores que lo vinculan con la Selección de España. Mateo Pellegrino, delantero argentino del Parma, habló sobre los rumores que lo vinculan con la Selección de España. Video: ESPN Pese a la aclaración, el argentino remarcó: "Para mí es lindo que se hable de la posibilidad, estoy agradecido por eso. Después se verá. Además, como si fuera poco, dejó una frase que abrió el juego para todos. “No le cierro ninguna puerta, ni a clubes ni a selecciones. Pero me enfoco en lo que tengo que hacer ahora”, sentenció sin vueltas, más allá de que no parece estar en los planes de Lionel Scaloni -al menos en el corto plazo-.