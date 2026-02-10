Finalissima: España pierde a un delantero para el duelo con Argentina y ya van 2 bajas confirmadas

El combinado de Luis de la Fuente sufrió una nueva baja para enfrentar a la Selección argentina el próximo 27 de marzo en Qatar. De quién se trata.

La cuenta regresiva comenzó hace rato y la Finalissima entre la Selección argentina y España ya empieza a palpitarse. A pocas semanas de lo que será el tan esperado duelo en Qatar, el vigente campeón de la Eurocopa ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas que iban a ser citados por Luis de la Fuente.

El primer mazazo se había confirmado hace días: Mikel Merino, volante del Arsenal y pieza clave en la Roja, sufrió una lesión ósea en el pie derecho -ya fue operado con éxito- y el club inglés informó que estará de baja "durante un largo periodo". Si bien no indicaron los tiempos, es prácticamente un hecho que no estará disponible el 27 de marzo en el estadio de Lusail.

La nueva baja de España para la Finalissima ante Argentina No obstante, las malas noticias siguieron su curso y este martes se confirmó otra baja para España. Se trata de Samu, el delantero que la viene rompiendo en el Porto y a quien De la Fuente tenía pensado convocar para enfrentar a la Scaloneta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCPorto/status/2021288807430070326&partner=&hide_thread=false Boletim clínico: Samu

Internacional espanhol sofreu uma entorse no joelho https://t.co/GjbkspxODc pic.twitter.com/QI1txQQ6Or — FC Porto (@FCPorto) February 10, 2026 Según informó el club portugués, el jugador de 21 años, que registra 13 goles en 20 partidos en la actual temporada, padeció un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior en el duelo ante Sporting Lisboa del pasado lunes (1-1). No solo quedó descartado para la Finalissima, sino que también hay altas chances de que se pierda el Mundial.