A semanas de la Finalissima ante Argentina, España vive una gran polémica con el DT
En la antesala de una final que promete marcar tendencia rumbo al Mundial 2026, una elección puntual encendió la discusión en la selección de España.
A pocas semanas de la Finalissima frente a la Selección argentina, el entrenador de España, Luis De La Fuente, atraviesa una fuerte presión mediática por la conformación de su próxima lista de convocados.
El foco del debate está puesto en el arco, donde el DT mantiene su respaldo a Unai Simón, pese al gran presente de Joan García, actual arquero del Barcelona, quien viene siendo señalado por la prensa como el más sólido de la temporada.
La elección de De La Fuente que genera ruido antes del cruce con la Selección argentina
Medios como El Desmarque remarcaron que, más allá del rendimiento sobresaliente de García, el técnico tiene decidido sostener a Simón como titular tanto para el duelo ante Argentina como para el Mundial 2026, una postura que no convence a gran parte del entorno futbolístico.
Los números alimentan la polémica: mientras el arquero del Athletic recibió 52 goles en 32 partidos, el del Barça apenas sufrió 23 tantos en 26 encuentros, una diferencia que refuerza el debate en la previa del cruce en Doha.
Además, España ya sabe que no contará con Mikel Merino, recientemente operado, ni con Nico Williams, afectado por una pubalgia, dos bajas sensibles que complican aún más el panorama para De La Fuente en un partido clave del calendario.