River rechazó una oferta de US$ 3.500.000 por el 50% de un jugador que es suplente con Gallardo

La propuesta concreta llegó desde Estados Unidos, pero en River la consideraron insuficiente y decidieron descartarla.

¿Incrédulo? Marcelo Gallardo no lo tiene en cuenta por su mal 2025 y la dirigencia de River rechazó una oferta millonaria por la mitad de su pase.

En medio del arranque irregular de la temporada y con varias urgencias futbolísticas por resolver, River Plate rechazó una oferta de la MLS por Matías Galarza Fonda, un jugador que llegó a pedido de Marcelo Gallardo y hoy es suplente para el entrenador.

La propuesta que llegó desde Estados Unidos por Galarza Fonda y fue descartada Galarza Fonda debut en River El paraguayo Matías Galarza Fonda quedó en el centro de una decisión que expone la postura del club. Fotobaires Según trascendió, Colorado Rapids presentó en enero una propuesta formal de 3,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del volante paraguayo. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo la consideró insuficiente y decidió no avanzar.

La respuesta negativa quedó reflejada en la continuidad del futbolista en el plantel, pese a que todavía no sumó minutos oficiales en el Torneo Apertura 2026. En Núñez entienden que todavía puede recuperar su nivel y aportar alternativas en la mitad de la cancha.

Los motivos por los que Matías Galarza Fonda es suplente para Gallardo marcelo gallardo Matías Galarza llegó a River por pedido exclusivo de Marcelo Gallardo, quien hoy no lo tiene en cuenta. Fotobaires Galarza Fonda atraviesa un momento delicado desde fines de 2025, cuando un error ante Racing derivó en la eliminación de River y lo dejó en el centro de las críticas. A partir de allí, su rendimiento fue irregular y perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Con apenas 14 partidos disputados desde su llegada, el mediocampista de 23 años quedó envuelto en rumores de salida. Sin embargo, tanto el club como el jugador apuestan a revertir la situación y cambiar la imagen en este nuevo ciclo.