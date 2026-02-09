El duro reclamo de un ídolo de River a Lautaro Rivero tras la goleada de Tigre en el Monumental: "Lo tiene que voltear"
A dos días del 4-1 sufrido ante Tigre, una frase de un referente de River volvió a poner el foco en una acción puntual que marcó el desarrollo del partido.
La goleada de Tigre ante River en el Monumental sigue dejando repercusiones. El 4-1 por la cuarta fecha del Torneo Apertura expuso falencias individuales y colectivas, y en las últimas horas Lautaro Rivero fue uno de los apuntados por un ídolo de la institución.
Leonardo Astrada, exfutbolista y exentrenador del Millonario, analizó el partido en su rol como panelista de ESPN. Con su experiencia como volante central y referente del club, no dudó en marcar una acción que, para él, fue determinante en el desarrollo del encuentro.
Te Podría Interesar
La jugada que encendió la crítica de Leonardo Astrada
Durante el programa, Astrada fue contundente al referirse al segundo gol de Tigre. “Rivero en el segundo gol lo tiene que voltear, lo cortás en mitad de cancha”, afirmó, en alusión a la jugada en la que Nacho Russo lo gambeteó y avanzó hasta asistir a David Romero.
Para el Negro, el error estuvo en permitir el mano a mano y no cortar la acción con una infracción táctica. Ignacio Russo superó al defensor, dejó en desventaja a Martínez Quarta y terminó generando el 2-0 parcial, que cambió el rumbo del partido.
Esa acción fue señalada como un punto de quiebre. Con River ya golpeado, el segundo tanto le dio mayor confianza al Matador y profundizó las dudas del equipo de Marcelo Gallardo, que nunca pudo reaccionar.