El reto de Marcelo Gallardo a Juanfer Quintero en plena goleada de Tigre a River que se volvió viral

Tras la dura derrota de River, se conoció una secuencia en la que Gallardo le recriminó al colombiano una decisión puntual en pleno partido.

El momento en el que Marcelo Gallardo le marcó la cancha a Quintero en el Monumental.

La goleada sufrida por River ante Tigre en el Monumental dejó secuelas más allá del resultado. Horas después del partido, se viralizó un video en el que Marcelo Gallardo le reclama con dureza a Juan Fernando Quintero por una jugada mal resuelta, en medio de un primer tiempo para el olvido.

Se sabe que el Muñeco tiene debilidad futbolística por el colombiano y que mantienen una relación cercana fuera de la cancha. También que le exige en función de su enorme talento. Ya había ocurrido en otras etapas, como aquel recordado “hacete cargo” en un cruce ante Gremio. Esta vez, el reto volvió a quedar expuesto.

La jugada que desató el enojo de Gallardo La indicación de Marcelo Gallardo a Juanfer Quintero La indicación de Marcelo Gallardo a Juanfer Quintero. ESPN Promediaba el primer tiempo cuando Juanfer bajó varios metros para recibir, casi a la altura de Gonzalo Montiel. Tras controlar, eligió cambiar de frente buscando a Matías Viña. El lateral, en lugar de dominar, cabeceó de manera forzada hacia Maxi Salas, pero la pelota terminó en poder del rival.

Las imágenes difundidas por ESPN mostraron de inmediato la reacción del DT. “¡Juanfer! ¡Estás vos solo!”, le gritó Gallardo desde el banco. El colombiano respondió señalándose el pie, dando a entender que Viña podía haber controlado. Pero el Muñeco insistió: “¡Pero estás vos solo! ¡Estás solo!”, elevando aún más el tono.

Un bajón en una noche negra River vs Tigre Torneo Apertura 2026 Fotobaires Quintero llegaba al partido con buenos números: dos goles en las primeras tres fechas y un rendimiento alto, en sintonía con el equipo. Sin embargo, ante Tigre estuvo lejos de su mejor versión y no logró marcar diferencias en un contexto adverso.