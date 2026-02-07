Federico Chiapetta confirmó que Independiente jugará la Libertadores y enfrentará a River en el Malvinas

El fútbol mendocino recibió una confirmación clave. Federico Chiapetta , secretario de Deportes de Mendoza, aseguró que Independiente Rivadavia disputará sus partidos de Copa Libertadores en el estadio Malvinas Argentinas y que el cruce ante River Plate también se jugará en el principal escenario deportivo de la provincia.

Las definiciones llegaron durante su participación en el programa Encuentro Deportivo , que se emite por MDZ Radio , donde el funcionario habló de gestión, recursos y el desafío de sostener grandes eventos deportivos en un contexto económico complejo.

Chiapetta fue contundente al referirse al presente y futuro inmediato del fútbol en la provincia. Confirmó que el Malvinas Argentinas volverá a ser protagonista en el calendario nacional e internacional, al albergar tanto el compromiso de Independiente Rivadavia ante River por competencias oficiales como los partidos de la Lepra en la Copa Libertadores .

“La competencia por traer eventos es muy grande. Hay provincias que ponen muchísimo dinero y nosotros tenemos un límite. No podemos hacer locuras”, explicó, marcando la postura del Gobierno provincial respecto al uso responsable de los recursos públicos.

lepra Independiente Rivadavia será local en el Malvinas ante el Millonario. Prensa CSIR

Gestión, prioridades y transparencia

En su análisis, Chiapetta reconoció que el reparto de fondos siempre genera tensiones, pero remarcó la importancia de la transparencia y el diálogo con las instituciones deportivas. “Hay que explicar todo lo que sea necesario y decir la verdad a los clubes”, sostuvo.

Además, destacó su vínculo personal con el deporte y cómo esa formación influyó en su camino político. “El deporte es parte de mi vida. Me formé en un club y trabajé en barrios vulnerables. La militancia me permitió entender que el ciudadano tiene otras prioridades, además del deporte”, reflexionó.

En ese marco, la confirmación de Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas, tanto a nivel local como internacional, aparece como una señal fuerte para el fútbol mendocino, que vuelve a tener vidriera nacional y continental sin perder de vista la realidad económica.