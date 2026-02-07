En vivo: el Inter Miami iguala 0-0 con Barcelona de Ecuador en su tercer duelo de pretemporada
En el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil, el Inter Miami de Messi y Mascherano continúa su preparación y se mide contra el Barcelona SC.
El Inter Miami de Lionel Messi continúa preparándose para una nueva temporada de la MLS. Tras la derrota 3-0 ante Alianza Lima y el triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional de Medellín, juega su tercer amistoso del 2026 contra Barcelona de Ecuador en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil.