El homenaje que Inter Miami le hará a Lionel Messi en el nuevo estadio: ¿a la medida o queda corto?

El Inter Miami hizo un importante anuncio en redes sobre Lionel Messi y la nueva cancha que estrenará el próximo sábado 4 de abril.

Lionel Messi llegó en 2023 al Inter Miami para cambiar de raíz la corta historia del cuadro del sur de Florida y la dinámica y visibilidad de la Major League Soccer en Estados Unidos, un país donde el fútbol está muy relegado en la consideración del público frente a otros deportes, pero que está creciendo mucho últimamente.

En estos casi tres años desde el arribo de la Pulga, las Garzas obtuvieron sus primeros títulos (la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y la MLS 2025) y se convirtió en la cuarta franquicia deportiva con más seguidores en redes del país, solo superada por tres equipos de la NBA: Golden State Warriors, LA Lakers y Cleveland Cavaliers.

Inter Miami le pondrá el nombre de Messi a una tribuna de su nuevo estadio Inter Miami le pondrá el nombre de Messi a una tribuna de su nuevo estadio A raíz de todos estos logros, el elenco rosa anunció este viernes un homenaje para Leo. En sus redes sociales y su sitio web oficial, informó mediante un video que su nuevo estadio, el cual inaugurará a principios de abril, llevará el nombre del astro rosarino en su tribuna principal. "A veces, ciertas cosas no deben esperar", reza el posteo.

El 10 ya tenía una grada a su nombre en la cancha de Newell's desde mediados del 2025. Sin embargo, esta será la primera que tenga en un equipo en el que actualmente está jugando, un honor que ningún otro futbolista tuvo hasta ahora. La misma tendrá su estreno el sábado 4 de abril, junto con el del NU Stadium, nueva casa del Inter Miami.