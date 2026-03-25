Para Joan Laporta, presidente del Barcelona, Messi no fue el mejor jugador de la historia: a quién eligió

En las últimas horas, Joan Laporta volvió a quedar en el centro de la escena por una declaración que reavivaron sus resquemores con Lionel Messi. ¿Una mojada de oreja?

La historia entre Lionel Messi y Joan Laporta ha tenido varios chispazos en el último tiempo. La relación que existe entre ellos, claro está, es de no retorno y no para de sumar capítulos, sobre todo por acciones del actual presidente del Barcelona, que otra vez volvió a mojarle la oreja al astro argentino.

El 24 de marzo fue una fecha especial para el club catalán porque se cumplieron 10 años del fallecimiento de Johan Cruyff, una leyenda absoluta que cambió la manera de ver y jugar al fútbol en su etapa por el Blaugrana. En ese contexto, Laporta aprovechó para lanzarle flores al exjugador y lanzó una sentencia que reavivó la polémica con el 10.

Johan Laporta omitió a Messi y dijo que Cruyff es el mejor de la historia "Elogiamos mucho al Johan entrenador porque fue una revolución, pero el Johan jugador para los que lo vimos, para mí ha sido el mejor jugador de la historia", afirmó el mandatario, que en paralelo remarcó: "Con todos los respetos por figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho o Messi, Johan lo reunió todo. Y además tenía liderazgo". Sí, a Messi lo nombró último, como para remarcar más su resquemor con el argentino.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, eligió a Johan Cruyff como el mejor jugador de la historia del fútbol. Joan Laporta, presidente del Barcelona, eligió a Johan Cruyff como el mejor jugador de la historia del fútbol. Video X: @esport3 Previo a esa declaración, Laporta se deshizo en elogios para el exponente neerlandés. "Como jugador era la elegancia personificada. Ya fue una revolución. Mi generación intentábamos correr como él, tocarla como él, eso de tocarla con el exterior marcó escuela. Ha sido el futbolista más estético que he visto en mi vida. Era virtuoso, de una estética plástica fuera de lo común. Tenía el balón, se daba la vuelta y se iba, lo intentábamos imitar todo", subrayó.