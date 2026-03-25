Bombazo: River fue notificado de la sanción a un jugador para la Copa Sudamericana

Un futbolista del River del Chacho Coudet fue sancionado y no podrá estar en el choque frente a Blooming en lo que será el estreno por Copa Sudamericana.

Un futbolista de River fue sancionado y se perderá el debut por Copa Sudamericana.

En River Plate ya se vive una semana atípica: el cuerpo técnico diagramó una miniconcentración en Cardales, con jornadas de doble turno incluidas, para ajustar detalles de cara al debut internacional. Sin embargo, en medio de la planificación, una resolución sacudió la calma en el Monumental.

El Tribunal de Disciplina de la Conmebol sancionó con dos fechas de suspensión a Maxi Salas, a partir del informe elevado por el árbitro Andrés Matonte. De esta manera, el delantero no podrá estar en los dos primeros compromisos de la Copa Sudamericana.

Maxi Salas Racing River Maxi Salas fue suspendido por dos fechas y se perderá el debut por Copa Sudamericana. Fotobaires Maxi Salas fue suspendido por dos fechas y se perderá el debut en la Copa Sudamericana El origen de la sanción se remonta a la caliente eliminación frente a Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Aquella noche en San Pablo dejó escenas de alta tensión: tras el pitazo final, los futbolistas del conjunto entonces dirigido por Marcelo Gallardo rodearon al juez en medio de fuertes protestas. Entre ellos, Salas fue uno de los más efusivos, con insultos dirigidos a la terna arbitral que quedaron registrados en el informe oficial.

Sin necesidad de notificación previa —ya que el reglamento no lo exige—, Matonte consignó el exceso verbal del atacante, y la sanción se oficializó a pocos días del estreno ante Blooming, previsto para el 8 de abril. Así, el delantero no viajará a Bolivia y tampoco estará disponible para la segunda fecha del Grupo H frente a Carabobo.

Video: los exabruptos de Salas contra Matonte tras la eliminación de River Los exabruptos de Maxi Salas contra el árbitro Matonte tras el final del partido La otra baja que tendrá River en el debut de la Sudamericana La decisión tomó por sorpresa al entorno de Núñez, donde no se contemplaba una posible sanción por los incidentes de aquella noche. Y no es la única baja: Marcos Acuña deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en ese mismo encuentro, luego de cometer un penal sobre Facundo Torres que derivó en el tanto decisivo. En principio, su lugar sería ocupado por Matías Viña.