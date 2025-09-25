Los exabruptos de Maxi Salas, sacado con el árbitro Matonte luego de quedar eliminado con River: "¡Hijo de mil p...!"

River luchó hasta el final, pero no pudo dar el gran golpe de la Copa y quedó eliminado a manos del poderoso Palmeiras de Abel Ferreira. El equipo de Marcelo Gallardo comenzó ganando en el encuentro de vuelta gracias a un gol de Maxi Salas, pero en el complemento el Verdao se despertó, logró dar vuelta el partido y ganó por 3-1 para meterse por quinta vez en seis años a una semifinal de Copa Libertadores.

Tras el final del partido, los futbolistas y cuerpo técnico del Millonario no se fueron a los vestuarios sino que fueron a increpar al árbitro del encuentro, Andrés Matonte, ya que se sintieron perjudicados por varias acciones que favorecieron al cuadro local. No obstante, otros como Marcelo Gallardo fueron a separar para evitar incidentes y posibles sanciones a futuro. En ese preciso momento, varios efectivos policiales rodearon a al uruguayo mientras, de fondo, los futbolistas de River le seguían reclamando por las acciones polémicas.

Los exabruptos de Maxi Salas, sacado con el árbitro Matonte luego de quedar eliminado Uno de los que más explotó fue Maximiliano Salas. El delantero de 27 años era el que estaba más desencajado y comenzó a gritarles “hijo de mil p...” a Matonte. Ante ello, varios miembros del CT, algunos de sus compañeros y hasta la propia policía brasileña tuvieron que frenarlo para que la situación no pasara a mayores. De todas formas, mientras se retiraba del estadio volvió a lanzarle la misma frase al uruguayo, mostrando toda su bronca e impotencia.

Los exabruptos de Maxi Salas contra el árbitro Matonte tras el final del partido

La jugada que reclamó todo River y que provocó el enojo de los jugadores El arbitraje de Matonte fue muy malo debido a que no amonestó cuando tenía que hacerlo, cobró faltas inexistentes y tampoco expulsó, cuando debía hacerlo, a Marcos Acuña. Sin embargo, la jugada más polémica se dio sobre el final del partido y que derivó en el 2-1 del elenco paulista. Luego de que el uruguayo cobre una mano inexistente de Facundo Colidio, nunca dio la orden para que el tiro libre se ejecutara, Weverton aprovechó y le mandó un gran pase a Torres, quien fue derribado dentro del área por el Huevo Acuña, y el juez cobró penal y expulsó al campeón del mundo. Finalmente, el Flaco López convirtió el 2-1 y decretó el pase del Verdao a semis.