Qué le dijo Gallardo en la cara al árbitro tras la eliminación de River ante Palmeiras: "¡Condicionaste un...!"

Marcelo Gallardo fue hablar cara a cara con Andrés Matonte tras el final del partido y le lanzó una picante frase sobre la jugada que cambió todo.

River jugó un gran partido en San Pablo, pero algunos errores defensivos y un mal arbitraje del uruguayo, Andrés Matonte, le impidieron dar el gran golpe en Brasil y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que había perdido por 2-1 en la ida, salió en busca de la clasificación, pero terminó topándose con la máquina del Palmeiras de Abel Ferreira, que le volvió a ganar por 3-1 y lo eliminó del certamen continental.

River quedó eliminado de la Copa Libertadores El partido comenzó de la mejor manera para el Millonario, ya que a los 7 minutos, Maxi Salas conectó un cabezazo letal y estampó el 1-0 (igualó 2-2 en el global). Incluso, antes del final del PT, Castaño tuvo una chance inmejorable de dar vuelta la serie, peor Weverton le advinó las intenciones. Ya en el completo, el Verdao salió con todo y a los cinco minutos Vitor Roque igualó el partido.

Palmeiras River Palmeiras acaba de convertir uno de los tres goles de la noche y Franco Armani no tiene consuelo. River sufrió una dura y prematura eliminación de la Libertadores. EFE

De todas formas, River no se quedó atrás y fue a buscar el 2-1 que igualara todo nuevamente. Sin embargo, luego de que el árbitro le cobrara una mano a Colidio y no detuviera el juego porque un futbolista del Palmeiras estaba tirado en el piso, Weverton hizo el tiro libre rápido, le mandó un gran pelotazo a Facundo Torres y este fue derribado por Marcos Acuña en el área. El juez sancionó penal, expulsó al Huevo y el Flaco López decretó el 2-1. Finalmente, el exdelantero de Lanús maquilló el resultado con un auténtico golazo y provocó el delirio en las tribunas del Allianz Parque.

Marcelo Gallardo y una picante frase contra el árbitro Matonte Por su parte, los futbolistas de River se fueron al humo con Matonte y le recriminaron por la buscada que terminó en el penal y a la postre el segundo gol del Verdao. En ese momento, Marcelo Gallardo fue corriendo a separarlos y mandarlos a todos al vestuario, pero él se quedó un momento para hablar cara a cara cin el árbitro y le dijo una picante frase sobre la polémica jugada: “Condicionaste un partido al pedo por eso”.