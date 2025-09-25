Presenta:

Deportes

|

Marcelo Gallardo

Qué le dijo Gallardo en la cara al árbitro tras la eliminación de River ante Palmeiras: "¡Condicionaste un...!"

Marcelo Gallardo fue hablar cara a cara con Andrés Matonte tras el final del partido y le lanzó una picante frase sobre la jugada que cambió todo.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Marcelo Gallardo le dijo una picante frase al árbitro uruguayo sobre la jugada que derivó en el 2-1 del Palmeiras.

Marcelo Gallardo le dijo una picante frase al árbitro uruguayo sobre la jugada que derivó en el 2-1 del Palmeiras.

Fotobaires

River jugó un gran partido en San Pablo, pero algunos errores defensivos y un mal arbitraje del uruguayo, Andrés Matonte, le impidieron dar el gran golpe en Brasil y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que había perdido por 2-1 en la ida, salió en busca de la clasificación, pero terminó topándose con la máquina del Palmeiras de Abel Ferreira, que le volvió a ganar por 3-1 y lo eliminó del certamen continental.

River quedó eliminado de la Copa Libertadores

El partido comenzó de la mejor manera para el Millonario, ya que a los 7 minutos, Maxi Salas conectó un cabezazo letal y estampó el 1-0 (igualó 2-2 en el global). Incluso, antes del final del PT, Castaño tuvo una chance inmejorable de dar vuelta la serie, peor Weverton le advinó las intenciones. Ya en el completo, el Verdao salió con todo y a los cinco minutos Vitor Roque igualó el partido.

Te Podría Interesar

Palmeiras River
Palmeiras acaba de convertir uno de los tres goles de la noche y Franco Armani no tiene consuelo. River sufrió una dura y prematura eliminación de la Libertadores.

Palmeiras acaba de convertir uno de los tres goles de la noche y Franco Armani no tiene consuelo. River sufrió una dura y prematura eliminación de la Libertadores.

De todas formas, River no se quedó atrás y fue a buscar el 2-1 que igualara todo nuevamente. Sin embargo, luego de que el árbitro le cobrara una mano a Colidio y no detuviera el juego porque un futbolista del Palmeiras estaba tirado en el piso, Weverton hizo el tiro libre rápido, le mandó un gran pelotazo a Facundo Torres y este fue derribado por Marcos Acuña en el área. El juez sancionó penal, expulsó al Huevo y el Flaco López decretó el 2-1. Finalmente, el exdelantero de Lanús maquilló el resultado con un auténtico golazo y provocó el delirio en las tribunas del Allianz Parque.

Marcelo Gallardo y una picante frase contra el árbitro Matonte

Por su parte, los futbolistas de River se fueron al humo con Matonte y le recriminaron por la buscada que terminó en el penal y a la postre el segundo gol del Verdao. En ese momento, Marcelo Gallardo fue corriendo a separarlos y mandarlos a todos al vestuario, pero él se quedó un momento para hablar cara a cara cin el árbitro y le dijo una picante frase sobre la polémica jugada: “Condicionaste un partido al pedo por eso”.

La frase de Gallardo al árbitro Matonte tras el final del partido

A su vez, en conferencia de prensa, el Muñeco se refirió a la jugada que le cobraron mano a Facundo Colidio: "El árbitro no supo manejar el partido. Primero, cobra una mano que no ve (en la previa del penal que derivó en el 2-1). Él está de espalda, cobra una mano porque quiere cobrarla. Después hay un jugador tirado de ellos", lanzó.

Archivado en

Notas Relacionadas