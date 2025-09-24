River perdió 3-1 con Palmeiras en Brasil y se quedó afuera de la Copa Libertadores en cuartos de final

River perdió esta noche como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.

El Millonario abrió la cuenta por intermedio de Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, pero el elenco brasileño lo dio vuelta en el complemento con tantos de Vitor Roque, a los 6', y José Manuel López, a los 46' de penal y a los 49'. A los 42 minutos del segundo período, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a River con diez jugadores.

Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.

River comenzó mejor el partido y salió decidido a buscar el gol que le de la igualdad en la serie luego de la caída en el partido de ida. El tanto llegó por medio de Maximiliano Salas, quien conectó de cabeza un centro desde un tiro libre Juan Fernando Quintero y marcó el 1-0 (2-2 global).

A partir de allí, la Banda continuó presionando alto y complicando la salida desde el fondo de los dirigidos por Abel Ferreira, pero no logró volver a vencer al arquero Weverton por lo que el encuentro se fue al descanso sin modificaciones en el resultado.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Palmeiras aprovechó la desatención de los de Gallardo para igualar el duelo y volver a adelantarse en la serie. Piqueréz envió un balón al área y Vitor Roque, en dos oportunidades, puso el empate.

Con el resultado adverso en la llave, River adelantó al equipo y estuvo cerca de convertir, pero un preciso contragolpe de los brasileños derivó en el penal y la expulsión de Acuña por doble amarilla. A los 46 minutos, Juan Manuel López no perdonó desde los doce pasos y marcó el 2-1.

El duelo estaba prácticamente sentenciado y nuevamente fue el atacante argentino quien anotó un golazo con un remate desde fuera del área para sentenciar la partida y la clasificación del Verdao a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.

