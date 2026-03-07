Fue dirigido por Coudet en tres clubes, reveló cómo trabaja y lo elogió tras su llegada a River: "Es un enfermo del fútbol"

El ex defensor, que tuvo a Coudet en Central, Tijuana y Racing, contó detalles de las prácticas y lo definió como “uno de los mejores técnicos” que tuvo.

El ex defensor, dirigido por el Chacho Coudet en Rosario Central, Tijuana y Racing, contó detalles de su método y lo llenó de elogios.

A pocos días de su debut como entrenador de River Plate, Eduardo Coudet ya comenzó a trabajar con el plantel en River Camp con la mirada puesta en su estreno oficial ante Huracán por el Torneo Apertura. Mientras el DT intenta imprimirle su estilo al equipo, desde afuera empiezan a llegar elogios de ex futbolistas que lo tuvieron como entrenador.

Uno de ellos fue Alejandro Donatti, quien coincidió con Coudet en Rosario Central, Tijuana y Racing. El ex defensor, ya retirado, aseguró que el nuevo técnico del Millonario es uno de los mejores entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera.

Alejandro Donatti reveló cómo es trabajar con Coudet tras su llegada a River Flaco Donatti Alejandro Donatti aseguró que el nuevo DT de River “sabe lo que quiere” y no se casa con ningún jugador. Archivo “Chacho me dejó todo. Me enseñó a manejarme y sacó lo mejor de mí. Si te tiene que cagar a pedos, lo hace. Es de los mejores entrenadores que tuve”, afirmó Donatti en diálogo con DSports Radio, donde también destacó la forma en la que el técnico gestiona al grupo.

El ex zaguero también reveló algunos detalles de la metodología de trabajo del flamante DT de River. “No se casa con ningún jugador. Arma los equipos en el entrenamiento y juega el que está mejor. En las prácticas no para, no se queda quieto nunca”, explicó.

Eduardo Coudet fue presentado como DT de River. Eduardo Coudet fue presentado el miércoles pasado como DT de River. Foto: @River Plate Incluso contó una anécdota que refleja la obsesión del entrenador por el fútbol. “Una vez lo vi mirando tres partidos al mismo tiempo y le pregunté qué hacía. Me respondió: ‘Yo me entiendo’. Lo conozco y es un enfermo, pero de verdad”, relató entre risas.