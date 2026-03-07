Fue dirigido por Coudet en tres clubes, reveló cómo trabaja y lo elogió tras su llegada a River: "Es un enfermo del fútbol"
El ex defensor, que tuvo a Coudet en Central, Tijuana y Racing, contó detalles de las prácticas y lo definió como “uno de los mejores técnicos” que tuvo.
A pocos días de su debut como entrenador de River Plate, Eduardo Coudet ya comenzó a trabajar con el plantel en River Camp con la mirada puesta en su estreno oficial ante Huracán por el Torneo Apertura. Mientras el DT intenta imprimirle su estilo al equipo, desde afuera empiezan a llegar elogios de ex futbolistas que lo tuvieron como entrenador.
Uno de ellos fue Alejandro Donatti, quien coincidió con Coudet en Rosario Central, Tijuana y Racing. El ex defensor, ya retirado, aseguró que el nuevo técnico del Millonario es uno de los mejores entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera.
Alejandro Donatti reveló cómo es trabajar con Coudet tras su llegada a River
“Chacho me dejó todo. Me enseñó a manejarme y sacó lo mejor de mí. Si te tiene que cagar a pedos, lo hace. Es de los mejores entrenadores que tuve”, afirmó Donatti en diálogo con DSports Radio, donde también destacó la forma en la que el técnico gestiona al grupo.
El ex zaguero también reveló algunos detalles de la metodología de trabajo del flamante DT de River. “No se casa con ningún jugador. Arma los equipos en el entrenamiento y juega el que está mejor. En las prácticas no para, no se queda quieto nunca”, explicó.
Incluso contó una anécdota que refleja la obsesión del entrenador por el fútbol. “Una vez lo vi mirando tres partidos al mismo tiempo y le pregunté qué hacía. Me respondió: ‘Yo me entiendo’. Lo conozco y es un enfermo, pero de verdad”, relató entre risas.
Donatti, además, es el futbolista que más veces fue dirigido por Coudet a lo largo de su carrera: disputó 128 partidos bajo su mando entre Rosario Central, Tijuana y Racing. En ese contexto, se mostró convencido de que el técnico tendrá éxito en su nueva etapa en el club de Núñez.