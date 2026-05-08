Tras el triunfo agónico en Venezuela, qué necesita River para clasificarse a octavos de la Sudamericana
Luego del agónico 2-1 ante Carabobo a domicilio, el River del Chacho Coudet encamino su clasificación a los octavos del certamen continental. ¿Qué necesita?
Cuando parecía que el partido iba a terminar en un atractivo empate, Maxi Salas apareció para darle tres puntos de oro a River y dejarlo con un pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con un tanto del ex Racing a los 97 minutos, el equipo del Chacho Coudet se impuso 2-1 ante Carabobo en Venezuela en un partido de locos y mantuvo el liderato del Grupo H.
A pesar de que el partido comenzó cuesta arriba tras el penal errado de Juanfer Quintero, el Millonario fue quien pegó primero y se puso en ventaja gracias al tanto de Maxi Meza. Sin embargo, el elenco venezolanos logró igualar las acciones desde el punto penal y aprovechó la “polémica” expulsión desde Santiago Beltrán para ir en búsqueda de los tres puntos. No obstante, en la última jugada del partido apareció Salas, quien con una picada fenomenal batió a Bruera y le dio el triunfo al cuadro de Núñez.
Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana
Con esta victoria, River quedó muy cerca de abrochar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En su próximo compromiso que será el miércoles 20 de mayo a las 21:30 contra Red Bull Bragantino en el Monumental, podría confirmar su presencia en la siguiente instancia. Para ello deberá imponerse al elenco de Braganca Paulists y en caso de hacerlo lo hará asegurándose el primer puesto (no jugará 16vos).
La otra opción que tiene es que si empata ante los brasileños, el Millonario deberá esperar que Carabobo no le gane a Blooming en Bolivia. En caso de que este resultado se dé, también se asegurará el primer puesto del Grupo H a falta de una fecha.
Jugar los 16vos de final, la otra opción que tiene River
El elenco comandado por el Chacho Coudet todavía mantiene intactas sus chances de avanzar directamente como líder de grupo, aunque en caso de no conseguir ese objetivo deberá disputar los Playoffs de la Copa Sudamericana, instancia equivalente a los 16avos de final frente a un equipo proveniente del tercer puesto de la Libertadores.