Tras el triunfo agónico en Venezuela, qué necesita River para clasificarse a octavos de la Sudamericana

Luego del agónico 2-1 ante Carabobo a domicilio, el River del Chacho Coudet encamino su clasificación a los octavos del certamen continental. ¿Qué necesita?

Cuando parecía que el partido iba a terminar en un atractivo empate, Maxi Salas apareció para darle tres puntos de oro a River y dejarlo con un pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con un tanto del ex Racing a los 97 minutos, el equipo del Chacho Coudet se impuso 2-1 ante Carabobo en Venezuela en un partido de locos y mantuvo el liderato del Grupo H.

A pesar de que el partido comenzó cuesta arriba tras el penal errado de Juanfer Quintero, el Millonario fue quien pegó primero y se puso en ventaja gracias al tanto de Maxi Meza. Sin embargo, el elenco venezolanos logró igualar las acciones desde el punto penal y aprovechó la “polémica” expulsión desde Santiago Beltrán para ir en búsqueda de los tres puntos. No obstante, en la última jugada del partido apareció Salas, quien con una picada fenomenal batió a Bruera y le dio el triunfo al cuadro de Núñez.

Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana Con esta victoria, River quedó muy cerca de abrochar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En su próximo compromiso que será el miércoles 20 de mayo a las 21:30 contra Red Bull Bragantino en el Monumental, podría confirmar su presencia en la siguiente instancia. Para ello deberá imponerse al elenco de Braganca Paulists y en caso de hacerlo lo hará asegurándose el primer puesto (no jugará 16vos).

Formación River Copa Sudamericana 2026 Si River le gana a Bragantino se asegurará su pase a los octavos de la Sudamericana. Fotobaires