El palazo de Gallardo al árbitro tras la eliminación de River en la Copa Libertadores: "No supo manejar el partido"

River se quedó afuera de la Copa Libertadores tras perder 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque. El equipo de Marcelo Gallardo arrancó ilusionado con el gol de Maxi Salas, pero un tanto de Vitor Roque y un doblete de José López terminaron sellando la serie a favor del Verdao, que ahora buscará un lugar en la gran final.

El arranque había sido alentador para los de Núñez: el cabezazo de Salas puso todo igualado en el global y levantó al Millonario. Sin embargo, Palmeiras reaccionó y encontró el empate con un rebote que Armani no pudo controlar. Después, los errores en los minutos finales dejaron sin chances al equipo argentino.

En conferencia de prensa, Gallardo no ocultó su enojo y cargó contra el árbitro uruguayo Andrés Matonte: “No supo manejar el partido. Porque si hay un jugador tirado, cobra algo que no ve porque está de espaldas… Hay una mezcla de todo, de él, que no supo llevarlo y, en esa confusión, le dimos esa ventaja al rival que no nos puede pasar”.

El Muñeco también lamentó las desconcentraciones del final: “Bronca porque se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Jugamos un buen primer tiempo, después nos empatan, pero estábamos en partido. Tuvimos ocasiones para ganarlo. No me gustó lo que pasó en los últimos 5 minutos, dónde estábamos aún en juego. Desconcentraciones se pagan caro y eso me da bronca”.

Sobre la serie, el DT dejó su análisis: “Yo dije que iba a ser cerrada. No había tanta diferencia entre dos equipos fuertes. Hoy nos imponíamos en la primera mitad, pero el empate de ellos les dio tranquilidad. Había mucho nerviosismo, incluso un desborde con el árbitro en el entretiempo”.

"ME DA MUCHA BRONCA PORQUE SE NOS ESCAPA", el Muñeco Gallardo contó lo que siente por la eliminación de River de la CONMEBOL #Libertadores.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Gallardo también habló de lo que le falta a River para competir en este nivel: “La obligación está siempre. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para estos partidos donde se definen cosas a nivel internacional. No estamos lejos, pero está en los detalles. En eso tenemos que evolucionar, aprender y crecer”.

Tras la eliminación, River ya piensa en lo que viene: este domingo recibirá en el Monumental a Deportivo Riestra por la décima fecha del torneo Clausura 2025.

El cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras vs. Liga de Quito

Racing vs. Flamengo