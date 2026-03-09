El jugador de River que no era tenido en cuenta por Gallardo y podría recuperar terreno con Coudet

Un futbolista de River que fue considerado prescindible para el Muñeco, podría volver a sumar minutos con la llegada del Chacho al banco de suplentes.

La llegada de Eduardo Coudet a River generó una renovación dentro del plantel. Algunos futbolistas que eran titulares fijos con Marcelo Gallardo podrían perder terreno en el once mientras que otros que no era considerados por el Muñeco podrían tener una oportunidad única con el Chacho.

Este es el caso de Fabricio Bustos. El lateral derecho de 29 años que había llegado como refuerzo de jerarquía en la vuelta de Napoleón, no fue tenido en cuenta durante toda esta temporada a pesar de ser suplentes en los encuentros frente a Rosario Central, Tigre, Argentinos, Banfield, Independiente Rivadavia en el Apertura y Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

Incluso, su último partido con River fue el 16 de noviembre contra Vélez, cuando el futbolista surgido en Independiente pidió el cambio a los 27’ por un desgarro en el gemelo derecho. Ese fue el capítulo final para el lateral derecho en un 2025 muy flojo: jugó 1.642 minutos distribuidos en 22 compromisos y no logró ponerse a la par de Gonzalo Montiel para pelearle el puesto.

Fabricio Bustos Fabricio Bustos ante una posibilidad única en River. @fabriibustos La gran oportunidad de Fabricio Bustos con la llegada de Eduardo Coudet Ahora, con la llegada del Chacho Coudet, Bustos podría tener una oportunidad inmejorable de regresar a la titularidad, ya que ambos coincidieron en el Inter de Porto Alegre. En el club brasileño, el lateral disputó 52 partidos (4.305 minutos), en los que metió cuatro goles, dio cinco asistencias y recibió nueve amarillas.