Nueva alarma en River: Fabricio Bustos se lesionó y abandonó la cancha entre lágrimas

A los 20 minutos del primer tiempo, Fabricio Bustos debió ser reemplazado en River por una fuerte dolencia física.

River Plate tenía una "final" este domingo como visitante frente a Vélez Sarsfield, en la que se jugaba la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para este trascendental encuentro, llegaba con muchas bajas de peso, algunas de ellas por lesión, como las de Facundo Colidio, Maxi Meza y Gonzalo Montiel.

Y como si no fuera poco, Marcelo Gallardo debió lamentarse de un nuevo mazazo en el primer tramo del partido. Es que Fabricio Bustos, que había sido incluido en el once inicial en reemplazo de Cachete por la banda derecha, tuvo que ser reemplazado a los 20 minutos por una fuerte dolencia física.

Fabricio Bustos se lesionó en el primer tiempo Fabricio Bustos se lesionó en el primer tiempo El ex Independiente se tumbó en el césped con notorias molestias en su gemelo derecho y la transmisión captó cómo se agarraba la cabeza de la bronca mientras era atendido por el cuerpo médico, dando a entender que no era algo leve y que se daba cuenta que no iba a poder seguir jugando.

Tras unos instantes, el defensor logró incorporarse y abandonó el campo rengueando y con lágrimas de impotencia en su rostro. Sin reemplazos de experiencia a disposición, para sustituirlo el Muñeco debió recurrir al juvenil Agustín Obregón, quien con 19 años tuvo su debut profesional.