El bombazo del DT de Argentinos para el choque decisivo ante Estudiantes en La Plata, con River expectante

La decisión del DT de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, llega en la previa del duelo decisivo en La Plata.

Argentinos Juniors difundió en las últimas horas la nómina de convocados para enfrentar a Estudiantes de La Plata y el dato que sorprendió a todos fue la ausencia de Sergio Chiquito Romero. El arquero, incorporado como refuerzo tras la lesión de Diego Rodríguez, no estará en un momento determinante para el equipo.

Su exclusión, sumada a que ya había quedado en el banco durante el triunfo 1-0 ante Belgrano, alimenta la sensación de que se trata de una señal de despedida.

argentinos convocados Sorpresiva ausencia de Sergio Romero en la lista de convocados para el partido frente a Estudiantes. X @AAAJoficial Decisión fuerte en un partido decisivo El choque frente al Pincha es crucial para el Bicho para asegurar su lugar en los playoffs y pelear por el tercer puesto de la tabla anual, que otorga acceso a la fase 2 de la Copa Libertadores. En ese contexto, el DT Nicolás Diez optó por sostener al arquero juvenil Gonzalo Siri, titular ante Belgrano, y convocar también al otro chico, Agustín Mangiaut. Una elección que potencia el clima de final de ciclo para Romero.

Como ya había explicado Diez después de vencer al Pirata, su postura fue clara: "Hablé con Chiquito, le dije que sentía que Gonzalo (Siri) estaba en condiciones de jugar, que quería probarlo en el partido", señaló. Y agregó que Romero reaccionó con profesionalismo: "Me dijo: 'Yo estoy para sumar en el lugar que sea'. No tuve que hablar mucho porque me dio ese puntapié que la verdad me ayudó mucho".

Chiquito Romero vs Independiente Rivadavia Chiquito Romero llegó a Argentinos Juniors como reemplazo del Ruso Rodríguez. Fotobaires El entrenador cerró con sinceridad: "Está claro que sacar un jugador de jerarquía que trajiste no es fácil, pero nosotros estamos para tomar decisiones y tratar de velar por el bien del equipo".