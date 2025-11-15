¡Tremendo! Qué debe pasar que haya un Boca-River en octavos de final, tras los resultados del sábado

Boca llega líder del Grupo A y River pelea su ubicación en la Zona B, y una posible combinación de resultados abrió la puerta a un nuevo cruce en los playoffs.

Tras cruzarse en el último Superclásico caliente, Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, y Giuliano Galoppo, goleador de River, podrían estar otra vez frente a frente en los playoffs del Clausura.

Boca encara la última jornada del Grupo A con una misión clara: cerrar la fase en lo más alto y asegurarse definir todo en la Bombonera. Con 26 puntos y una diferencia de gol muy favorable, llega con margen ante Unión y Central Córdoba, sus únicos perseguidores directos. La mirada apunta al duelo con Tigre, este domingo a las 20.15.

Los resultados del sábado dejaron el escenario aún más abierto. Con varios equipos ya sin chances de alcanzarlo, Boca sabe que ganando se asegura el primer puesto. Incluso con un empate podría mantenerlo si Unión no supera a Belgrano en Córdoba, y hasta perdiendo conserva la cima si el Tate no gana su partido.

Del otro lado aparece River, que ya tiene el boleto a los octavos de final tras el empate de Sarmiento ante San Lorenzo. Aun así, su posición final dentro del Grupo B puede modificar por completo el cuadro. El Millonario puede terminar entre el sexto y el octavo puesto, y esa ubicación es la que define si habrá un cruce inmediato con Boca.

Los escenarios que pueden armar un nuevo Superclásico en la Bombonera Para que exista un Superclásico en octavos, la combinación más directa exige a Boca primero en el Grupo A y a River octavo en el B. Para que esto ocurra, el equipo de Marcelo Gallardo debería perder con Vélez en Liniers y depender de las victorias de Talleres y Gimnasia frente a a Instituto y Platense, respectivamente. Ese combo es el que empuja a River a la octava plaza.

También existe una segunda posibilidad, algo más rebuscada: Boca como segundo y River séptimo. Para que eso se concrete, Boca tendría que perder ante Tigre y Unión ganar en Córdoba ante Belgrano, mientras que River necesitaría ser superado por alguno de los que aún pueden pasarlo: Talleres o Gimnasia y Esgrima La Plata.