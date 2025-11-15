La doble gran noticia que recibió River a horas de la "final" ante Vélez

La jornada del sábado terminó siendo un alivio: sin jugar, River cumplió el primer objetivo y quedó mejor posicionado para la batalla por la Libertadores.

El Millonario aseguró su clasificación a octavos y sumó otro guiño inesperado en la pelea por la Copa Libertadores vía anual.

River llegará al domingo con una sonrisa adelantada. Antes de salir a jugar su duelo clave frente a Vélez, el equipo de Marcelo Gallardo ya tiene en el bolsillo el pase a los playoffs del torneo Clausura. Y no fue lo único que celebró: otro resultado importante en la tabla anual también lo favoreció.

La primera buena noticia llegó desde San Lorenzo. El Ciclón empató 1-1 con Sarmiento y quedó sin chances de superar a River en la clasificación a los playoffs. De esa manera, el Millonario, con 21 puntos en la Zona B, quedó matemáticamente dentro de los primeros ocho, pase lo que pase en Liniers. El empate del Verde también terminó siendo un guiño para el equipo de Núñez, que mantenía una distancia clave.

La segunda alegría llegó desde Mar del Plata. Aldosivi le ganó 4-2 a San Martín de San Juan y provocó el descenso del conjunto sanjuanino, otro de los equipos que podía incomodar a River en la tabla de la Zona B contexto terminó siendo redondo: ninguno de los rivales directos sumó lo necesario para comprometer la posición del Millonario. Tampoco Riestra, tras su empate 1-1 en Mendoza contra Godoy Cruz, pudo superarlo en la tabla acumulada.

River Plate llega con aire a la final contra Vélez: clasificado y con resultados a favor Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo festejó la clasificación a octavos de final mientras su golpeado River busca renacer. Fotobaires Igualmente, la pelea por el posicionamiento interno de la Zona B mantiene margen para movimientos. Talleres e Instituto, por un lado, y Gimnasia y Platense, por el otro, definen si pueden desplazar a River parcialmente en la tabla. Sin embargo, nada de eso modifica la clasificación ya obtenida: en el peor escenario, el Millonario podría caer al octavo puesto, pero sin salir del cuadro de octavos.

Si River logra vencer a Vélez en Liniers, asegurará el sexto lugar de la Zona B. Si no suma, podrá moverse uno o dos escalones, pero siempre dentro del corte clasificatorio. La obligación ahora pasa por cerrar la fase con autoridad para no complicar el cruce.