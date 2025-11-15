El gesto de los jugadores de Riestra y del árbitro Tello con Rasmussen tras el descenso de Godoy Cruz

Con el descenso de Godoy Cruz consumado, Rasmussen se desplomó en la cancha y recibió apoyo de sus colegas de Riestra y del árbitro Facundo Tello.

El descenso de categoría de Godoy Cruz dejó una imagen que cruzó camisetas y roles dentro de la cancha. Foto: captura de TV.

El silbatazo final hundió la triste tarde del Feliciano Gambarte. Varios jugadores de Godoy Cruz, entre ellos Federico Rasmussen, cayeron al piso, destruidos por el descenso que ya era un hecho tras el triunfo de Aldosivi en Mar del Plata. Y en ese instante, apareció una escena que sorprendió a todos.

Desde el lado de Deportivo Riestra, Milton Céliz y Juan Randazzo fueron los primeros en acercarse al defensor para consolarlo en medio del shock emocional. En las imágenes que circularon, también se vio al propio Randazzo intentando levantar a Auzmendi, otro de los golpeados por la situación.

La reacción de Facundo Tello tras el descenso de Godoy Cruz El gesto de los jugadores de Riestra y el árbitro con Rasmussen El gesto de los jugadores de Riestra y el árbitro con Rasmussen ESPN Pero el gesto que más llamó la atención fue el del árbitro Facundo Tello. El juez se acercó, abrazó a Rasmussen y le dijo unas palabras de aliento (algo así como “Dale, levantá la cabeza”) mientras el estadio todavía asimilaba la noticia del descenso.

En ese momento se sumó Omar Asad, el Turco, que había asumido para dirigir los últimos tres partidos del año y no pudo evitar la caída del Tomba a la Primera Nacional. Con dos empates y una derrota, el DT también vivió de cerca la desazón de sus jugadores.