Francia se clasificó al Mundial 2026 y salvo una hazaña Italia irá al Repechaje: la Noruega de Haaland, casi adentro

La Selección de Francia selló su pasaje al Mundial 2026. Italia, en tanto, necesita un milagro en la última fecha para entrar de manera directa.

A meses del inicio del Mundial 2026, las Eliminatorias Europeas están llegando a su fin. Este jueves, en la primera tanda de partidos de la anteúltima fecha, se definió al segundo clasificado directo. A Inglaterra, que era la primera que había sacado el pasaje, se le sumó esta tarde la Selección de Francia.

Los Bleus, vigentes subcampeones del mundo, se aseguraron un lugar en Estados Unidos, México y Canadá al golear 4-0 a Ucrania en París. De este modo, llegaron a los 13 puntos en el Grupo D y le sacaron 6 de diferencia a Islandia, su inmediato perseguidor, a falta de un solo encuentro.

Les Bleus s’imposent 4-0 face à l’Ukraine et se qualifient pour le mondial



pic.twitter.com/ubEzwc9i9y — Equipe de France (@equipedefrance) November 13, 2025 La Selección de Italia, al borde de un nuevo papelón Muy distinta es la situación de Italia, que quedó al borde de un nuevo papelón. Tras ausentarse de Rusia 2018 y Qatar 2022, no la tiene muy sencilla tampoco para el 2026, razón por la cual protestó este miércoles su DT, Gennaro Gattuso. Es que para poder meterse de manera directa y no jugar Repechaje, instancia en la que quedó afuera las dos ediciones anteriores, depende de una hazaña.

#MoldovaItalia 0-2

88’ #Mancini; 90’ + 2 #Esposito#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/gVliJoRPLe — Nazionale Italiana (@Azzurri) November 13, 2025 Esta tarde, la Azzurra venció de manera agónica 2-0 a la humilde Moldavia, tras ir 0-0 hasta el minuto 88, cuando por fin pudo abrir el marcador. De este modo, quedó 2° en el Grupo I con 18 unidades, 3 menos que la Noruega de Haaland, que horas antes había goleado 4-1 a Estonia. Precisamente, frente al elenco nórdico jugará la última fecha.

El problema reside en que el combinado escandinavo, más allá de estar al alcance en cuanto a puntos, aventaja a la Nazionale en la diferencia de gol por 17 tantos. Por lo tanto, Italia debería vencerla por 9-0 el domingo para poder clasificar de manera directa al Mundial 2026, algo que resulta francamente imposible en la previa.