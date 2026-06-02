Canasta Mundial 2026: cuánto cuesta ser hincha de la Selección argentina

Argentina se prepara para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este evento que despierta pasiones, también significa un costo económico significativo para quienes desean seguirlo partido a partido y no perderse ni un detalle, poniendo a prueba el bolsillo del hincha.

El hincha, que a veces solo pide resultados, tiene que poner de su bolsillo para poder seguir a su equipo o deportista favorito. Sea fútbol, automovilismo, tenis, rugby o el deporte que sea, el hincha es el que paga y el que sostiene el aparato, de forma directa o indirecta, ya sea por entradas o por sponsors que buscan espacio publicitario en los deportes más convocantes.

Entre todo este fenómeno económico que es el deporte, el fútbol destaca por su extrema popularidad a nivel mundial. Más aún se incrementa este índice si hablamos de la Copa Mundial de la FIFA. Para poner de ejemplo, la final de la Copa Mundial de Fútbol 2022 entre Francia y Argentina fue vista por más de 1.500 millones de personas, un 18,75% de la población mundial.

Este fanatismo internacional hace que la gente se las rebusque para ver no solo los partidos de su país, sino todos los que pueda. Durante el tiempo que dura el Mundial no se ven partidos de fútbol. Se ve el Mundial como una unidad. Cada mañana empieza la transmisión y ya es el centro de atención hasta que termina la jornada. Por esto vende tanto. Por esto se gasta tanto.

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El fútbol en sí no genera otra cosa que un espectáculo deportivo. Eso es todo lo que tiene para dar tangiblemente de forma directa. A pesar de ello, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), genera lo equivalente al PBI de un país como Samoa o Dominica. Es por esto que hay una gigantesca industria alrededor suyo que mueve otros tantos millones en distintos rubros, ya sea con o sin licencia de la institución radicada en Zúrich.

Mundial de fútbol y turismo masivo

Este torneo será el primero que se realice en tres países. Mientras que todos los mundiales desde 1930 se realizaron en una sede única, excepto en Corea-Japón 2002, este estará distribuido entre los tres países de América del Norte: Estados Unidos que será sede por segunda vez, México que lo hará en una tercera oportunidad y Canadá que tendrá su estreno. Según explicaron desde la FIFA, el aumento de 32 equipos a 48 obliga a tener una mayor cantidad de países sede, algo fácilmente discutible, pero negocios son negocios.

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Se cree que, para este Mundial de 104 partidos en 16 sedes (11 de Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá) los tres países recibirán entre 5 y 7 millones de visitantes. Entre ellos estarán los argentinos, claro, que esperan tener su gran verano americano y festejar el cuarto título mundial y el bicampeonato, hito que solo consiguió Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

Los argentinos que viajan al Mundial 2026

La Selección jugará dos partidos en Dallas, pero su debut será en Kansas contra Argelia. Un vuelo a esta última en economy de Aerolíneas Argentinas el 13 de junio cuesta $4.498.370. Mismo valor que si se desea ir directamente a Dallas el 20, de cara a las últimas dos fechas del grupo J (Austria y Jordania).

Suponiendo que el combinado nacional alcanza la clasificación en el primer lugar, su siguiente partido será en Miami el 3 de julio. Para esas fechas, el valor es más accesible: $1.788.278. Si, llegado el caso, clasifica a los octavos de final, irá a jugar a Atlanta con la ilusión de sacar boleto a los cuartos de final en Los Ángeles, donde podría volver a Dallas para las semifinales. Si logra avanzar sin frenos durante todo ese camino, llegará la hora de Nueva York, donde se disputará la final.

mundial viajes y alojamiento Imagen creada con IA

Este escenario solo aplica si consigue el boleto del primer puesto de su grupo, sino otras ciudades que puede visitar son San Francisco, Seattle, Vancouver y Ciudad de México. Toda la ruta dependerá de cómo sean los resultados en la fase de grupos y, de ahí, se definirán los destinos que, se estima, estarán colmados de argentinos a pesar de los altos precios de las entradas.

El viaje es caro y las entradas también

El precio de los tickets para la Copa del Mundo 2026 es el más alto de la historia, por lo que este será el certamen más caro de todas las citas mundialistas. Vale aclarar, igualmente, que estos varían según la ronda a la que pertenezca el partido a disputarse y la ubicación que se prefiera en el estadio.

Fase de grupos: las entradas para cada partido cuestan entre 82 y 100 dólares en su categoría más baja, dependiendo también del cruce. Los partidos más convocantes son más caros que los menos convocantes.

Octavos de final: el precio cambia mucho con respecto a los partidos anteriores y ya se ubica entre los 200 y 600 dólares.

Cuartos de final: un nuevo salto pone el piso en los 342 dólares y el techo en los 1.400 dólares.

Semifinales: mientras se mantiene el piso de 342 dólares, el techo sufre un aumento del 90,86%, llegando a los 2.672 dólares.

Final: todo lo anterior parece extremadamente económico en comparación, ya que la cuenta comienza en los 2.000 dólares y alcanza los 6.730 dólares.

Además de estos valores por ticket, existe la opción "Hospitality", que es un servicio VIP que incluye una oferta gastronómica de primer nivel, asientos preferenciales y atención personalizada. Este servicio suma, de mínima, 1.000 dólares más por entrada.

AFA entradas.jpg La Selección argentina, ya clasificada, jugará nuevamente en el Estadio Monumental, con Lionel Messi en su regreso a las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En comparación, una entrada para la final de la UEFA Champions League que se disputará este 30 de mayo entre Arsenal y Paris Saint-Germain oscila entre los 82 y los 1.112 dólares. Es por este motivo que se habla del "Mundial más caro de la historia".

Verlo en casa: la opción más amigable

La transmisión de los partidos del Mundial 2026 fue una de las polémicas de los últimos meses, ya sea por la Televisión Pública o quiénes lo iban a pasar. Finalmente, a semanas del inicio del campeonato, todo terminó por ordenarse y son varias las plataformas que tendrán disponible la competencia.

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Para ver los 104 partidos del Mundial 2026, hay cinco opciones y precios distintos:

DSports por DirecTV: $39.500.

DGO: $35.200.

Prime Video: $5.199.

Flow: $38.300.

Paramount+: $6.750.

Además de estos servicios, habrá otros que ofrecerán una selección de partidos y en los que varía el precio, ya sea por ser canales de aire o plataformas:

Telefe: gratuito por ser canal de aire.

TV Pública: gratuito por ser canal de aire.

TyC Sports: hay que pagar el valor del servicio de cable.

TyC Sports Play: es gratuito, pero requiere registrarse.

Disney+ Premium: $24.396.

El precio de las camisetas: un valor impagable para muchos

Las camisetas de fútbol nunca fueron baratas, pero este campeonato llega con precios mucho más altos que en eventos posteriores, propio de una industria que no para de crecer a nivel global. Al mismo tiempo, la comercialización de camisetas "versión jugador" y "versión hincha", han marcado una gran diferencia entre los precios, como así también la diferenciación por género y distintos modelos para captar el mundo de la moda y no solo el de la tribuna.

Nueva camiseta Selección argentina

La Selección argentina tiene, por supuesto, la tradicional celeste y blanca, la cual tiene los siguientes modelos y precios:

Adulto versión jugador manga corta: $219.999.

Adulto versión jugador manga larga: $249.999.

Modelo Messi: $179.999.

Adulto versión hincha manga corta: $149.999.

Adulto versión hincha manga larga: $179.999.

Mujer manga corta: $139.999.

Niño manga corta: $109.999.

En el caso de la camiseta suplente, un modelo negro con fileteado azul y blanco como homenaje cultural a la Argentina, los modelos y precios son: