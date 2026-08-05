Quién es Iliana Lick, la argentina que fue detenida por el ICE durante el Mundial y sigue presa

Iliana Lick , una argentina de 30 años que residía en Filadelfia desde 2023 , fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba abordar un vuelo hacia Kansas City para asistir al partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 .

El procedimiento ocurrió el 11 de julio en un control de seguridad del aeropuerto internacional de Filadelfia y derivó en su traslado a distintos centros de detención migratoria. Actualmente permanece alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, mientras espera la resolución de su situación.

Según relató su pareja, Steven Melchiorre , la mujer lo llamó poco después de ser arrestada para informarle que se encontraba en un centro de detención del ICE en Filadelfia. " Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: 'El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia' . Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado", contó a CBS News.

De acuerdo con Melchiorre, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 con una visa de viaje. Vivía junto a él en el barrio South Philadelphia, trabajaba como niñera para dos familias y esperaba obtener una visa de trabajo . Además, tenía una solicitud migratoria pendiente para permanecer en el país.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la argentina permaneció en Estados Unidos más allá del período autorizado por su visa y que continuará bajo custodia del ICE mientras se desarrolla su proceso migratorio. El organismo aclaró que una autorización de trabajo o una solicitud en trámite no otorgan estatus legal dentro del país.

Su pareja afirmó que Lick nunca faltó a una audiencia migratoria, no registraba antecedentes penales y cumplía con el pago de impuestos. También señaló que cuenta con representación legal y que el proceso podría concluir con una deportación.

La campaña para ayudar a la argentina

Tras la detención, familiares y allegados impulsaron una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los gastos de representación legal, una eventual fianza migratoria y otros costos relacionados con el proceso. La colecta ya reunió cerca de 17.000 dólares.

La descripción de la campaña señala que Lick trabajaba como niñera de tres niños y mantenía vínculos con las familias para las que prestaba servicios. También indica que, durante los primeros días de detención, su entorno no pudo comunicarse con ella y desconocía su estado.

Con el paso de los días lograron restablecer el contacto. Según la publicación, la joven manifestó sentirse asustada por la situación, aunque mantiene la expectativa de resolver su caso a través del proceso judicial migratorio.