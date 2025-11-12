La queja de Gennaro Gattuso, DT de Italia, al comparar las Eliminatorias Europeas con las Sudamericanas: "No es justo..."

La Selección de Italia la tiene muy complicada para entrar de manera directa al Mundial 2026 y Gennaro Gattuso apuntó contra el sistema clasificatorio.

La Selección de Italia quiere volver al Mundial en 2026 tras ausentarse sorpresivamente de las últimas dos ediciones (Rusia 2018 y Qatar 2022). Y si bien desde la llegada al banco de suplentes de Gennaro Gattuso como DT el equipo tuvo una gran levantada respecto del ciclo de Luciano Spalletti, la tiene muy difícil para clasificarse de manera directa.

2° en el Grupo I de las Eliminatorias Europeas a 3 unidades de la puntera Noruega con 6 puntos en juego, por más que logre igualar al combinado nórdico, hay 16 goles de diferencia entre ambos, por lo que todo apunta a que la Squadra Azzurra tendrá nuevamente que disputar el Repechaje Europeo, instancia en la que se quedó afuera de las últimas Copas del Mundo.

La queja de Gattuso sobre las Eliminatorias Europeas y las Sudamericanas Gennaro Gattuso La Selección italiana de Gattuso se juega mucho. EFE En ese sentido, el seleccionador de la Nazionale emitió una fuerte queja este miércoles sobre el sistema clasificatorio del Viejo Continente, y lo comparó con las Eliminatorias Sudamericanas: "No es justo que en Sudamérica se clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados. Esa es la decepción. Definitivamente necesitamos revisar los criterios", apuntó en conferencia de prensa.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la rueda protocolar previa al duelo del jueves como visitante frente a Moldavia. Si Italia quiere meterse de manera directa en el Mundial 2026 sin pasar por el Repechaje, debe ganar sus dos partidos, siendo el duelo ante Noruega el correspondiente a la última fecha, y rezar por que el elenco escandinavo no se imponga como local frente a la débil Estonia, algo que resulta francamente improbable.