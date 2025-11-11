El escándalo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección española de fútbol

La selección de España vive horas agitadas tras la desafectación de Lamine Yamal , quien no disputará los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia y Turquía. El seleccionador Luis de la Fuente decidió liberar al futbolista luego de conocer que el delantero se había sometido, el lunes, a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para tratar su pubalgia, sin haberlo comunicado previamente al cuerpo médico del combinado nacional.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre [...] que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informó la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

El parte médico precisó que el tratamiento se realizó sin aviso previo y que los detalles se conocieron recién “mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche”, en el que se recomendaba reposo entre 7 y 10 días.

El entrenador Luis de la Fuente reconoció su sorpresa tras el incidente: “Son procedimientos que suceden al margen de la Selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, declaró en RNE. El técnico añadió: “Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal. Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”.

En su comunicado, la Federación subrayó que la decisión de liberar al jugador fue tomada “priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador” y le deseó una pronta recuperación.

Luis de la Fuente habló tras desafectar a Lamine Yamal de la Selección de España

Luis de la Fuente habló tras desafectar a Lamine Yamal de la Selección de España

De Frutos reemplazará a Lamine Yamal

Para cubrir la baja, Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano, fue convocado de urgencia. El atacante había debutado con la selección en agosto ante Turquía y formó parte de las últimas concentraciones de De la Fuente.

El Barcelona desmiente a la Federación

Horas después del comunicado de la RFEF, el FC Barcelona emitió su propia versión. Fuentes del club aseguraron a EFE que los servicios médicos informaron “inmediatamente” a la Federación sobre el tratamiento de Yamal. Según la entidad azulgrana, el procedimiento fue realizado por recomendación del doctor belga Ernest Schilders, especialista en lesiones de pubis, y formaba parte del plan de recuperación del futbolista.

“La entidad actuó de manera responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación”, explicaron las fuentes consultadas. El club subrayó que Yamal continúa bajo supervisión médica y mantiene una comunicación “constante” con la RFEF.

Lamine Yamal Lamine Yamal fue desafectado de la Selección española por un tratamiento médico no autorizado. @FCBarcelona

De acuerdo con esta versión, la visita con Schilders estaba programada desde antes del partido ante el Celta de Vigo, y el tratamiento fue considerado un paso positivo en su recuperación.

Dos versiones, una misma consecuencia

El enfrentamiento de versiones entre la RFEF y el Barcelona dejó en evidencia una grieta en la comunicación entre ambas partes. Mientras la Federación asegura que no fue informada del tratamiento, el club insiste en que actuó de forma transparente.

En cualquier caso, el resultado es el mismo: Lamine Yamal se perderá los encuentros ante Georgia y Turquía, previstos para el sábado en Tiflis y el martes 18 de noviembre en Sevilla, respectivamente.